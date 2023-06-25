Yayınlanma: 25.06.2023 - 10:13

Güncelleme: 25.06.2023 - 10:13

İlkler şehri olan İzmir; ilk kurşundan sonra son kurşunun da atıldığı bir kenttir. Sıra iktisadi bir adımın atılmasına gelmişti. Bu adım, 17 Şubat 1923 günü başlayan ve 4 Mart 1923 gününe kadar devam eden, “Türkiye İktisat Kongresi” idi.

Kongreye tüccar, sanayici, işçi ve çiftçi kesiminden seçilen 1135 delege katılmış ve kadınlar da bu kongrede temsil edilmiştir. Kongrenin organizasyonu İktisat Bakanı Mahmut Esat (Bozkurt) Bey’in sorumluluğunda yürütülmüştür. Kongre Divan Başkanlığına, toplantıya Manisa temsilcisi olarak katılan, Kazım (Karabekir) Paşa seçilmiştir Lozan Antlaşması devam ederken yapılan “Türkiye İktisat Kongre”sinde, Gazi yaptığı konuşmada şu önemli mesajı vermiştir:

“Ulusal egemenlik, iktisadi egemenliğe dayanmalıdır. Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferlerle taçlandırılmadıkça sonuçsuz kalır. Kapitülasyonların Türk milleti için ne derece nefret edilecek bir şey olduğunu size anlatamam. Çünkü Türkler, kapitülasyonun devamının kendilerini pek az zamanda ölüme sürükleyeceğini anlamışlardır. Türkiye esir olarak mahvolmaktansa, son nefesine kadar mücadeleye ve savaşmaya karar vermiştir.”

Ahmet Gürel

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Başdanışmanı