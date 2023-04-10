Uluslararası Latmos Maratonu koşuldu
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yöre ve spor turizminin geliştirilmesi, aynı zamanda bölge ekonomisine katkı olması amacıyla Milas’ın Kapıkırı mahallesinde “4’üncü Uluslararası Latmos Maratonu” koşuldu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, “4’üncü Uluslararası Latmos Ultra Maratonu” etkinlikleri kapsamında Türkiye ve 6 farklı ülkeden sporcuyu tarihi Latmos’ta ağırladı.
Türkiye’nin yüzde yüz keçi parkuru olarak bilinen ve bu yıl “Harikalar Diyarı’nda koş” sloganıyla gerçekleştirilen yarışlara Türkiye ve 6 farklı ülkeden 420 sporcu katıldı. 10-17-26-45 kilometrelik 4 kategoride yarışan sporcular Latmos’u koşarak keşfettiler.
GÜRÜN: SEVGİMİZİ ÇOĞALTACAK, UMUTLA YARINLARA BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 4’üncü Uluslararası Latmos Ultra Maratonu startında yaptığı konuşmada farklı coğrafyalardan gelen sporcuların Muğla’nın güzelliklerini bu maratonla keşfettiklerini, birlik beraberlikle sevgiyi, umudu çoğalttıklarını söyledi. Başkan Gürün; “Muğla gibi eşsiz bir coğrafyada bu güzel etkinliğin yapılması bizlere de keyif veriyor. Bu yıl 6 ülkeden, ülkemizin 29 ilinden sporseverleri Muğla’mızda ağırlıyoruz. Toplam 420 sporcu Muğla’mızı sporla keşfedecek. Bu sıkıntılı dönemde ihtiyacımız olan birlik, beraberlik ve dayanışmaya çok önemli katkı yapıyorsunuz. Cumhuriyetimizin 2.yüzyılında sevgimizi çoğaltacak, umutla yarınlara birlikte yürüyeceğiz.” dedi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 4’üncü Uluslararası Latmos Ultra Maratonu’nda derece girenler şu şekilde oluştu;
10 KM ERKEK GENEL KLASMAN
1-Mehmet Aydıngör
2-Hamza Tatlı
3-Selahattin Erdem İnce
10 KM KADIN GENEL KLASMAN
1- Fatma Taş
2- Esra Uzun
3- Alev Dalaman
17 KM ERKEK GENEL KLASMAN
1- Aykut Kırsay
2- Ismaıl Özkan
3- Öner Karamersin
17 KM 40 YAŞ ALTI KLASMAN
1- Ege Yiğit Şen
2- Yaman Kayabalı
3- Ali Korkmaz
17 KM 40-49 YAŞ ARASI
1- Bora Sezen
2- Ali Sarıman
3- Muhammed Taha Akkus
17 KM 50 YAŞ ÜSTÜ
1- Yılmaz Karabulut
2- Hüseyin Günaçtı
3- Zeyyat Aybey
17 KM KADIN GENEL KLASMAN
1- Dudu Erol
2- Müge Koyuncu
3- Sezgi Ayhan
17 KM 40 YAŞ ALTI KLASMAN
1-Nazlı Sarıkabak
2-Gizem Civan Üztek
3-İdil Özer
17 KM 40-49 YAŞ ARASI
1- Yelin Moral Taner
2- Ferda Aydın
3- Başak Erdal
17 KM 50 YAŞ ÜSTÜ
1- Hamide Gönen
2- Arzu Babaç
26 KM ERKEK GENEL KLASMAN
1- Mehmet Osman Döner
2- Mehmet Tunçtürk
3- Murat Ozan İlhan
26 KM 40 YAŞ ALTI KLASMAN
1- Ahmet Erdem Çakır
2- Aydın Akyokuş
3- Halil Bağıran
26 KM 40-49 YAŞ ARASI
1- Cihan Bilge
2- Can Ayhan
3- Metin Çakto
26 KM 50 YAŞ ÜSTÜ
1- Serkan Yıldız
2- Emin Erol
3- Davıd Saıntemarıe
26 KM KADIN GENEL KLASMAN
1- Gülşah Mıyasaoğlu Tülek
2- Laura Jane Gülcen
3- Sibel Emil İşler
26 KM 40 YAŞ ALTI KLASMAN
1- Rümeysa Kayıkçı
2- Meltem Yücel Karadağ
3- Selin Aktitiz Güngör
26 KM 40-49 YAŞ ARASI
1- Hatice Aydın
2- Zozan Atay
3- Latife Ayhan
26 KM 50 YAŞ ÜSTÜ
1- Ayşegül Övünç
2- Özgül Küçük
45KM ERKEK GENEL KLASMAN
1- Oğuzhan Emre Singer
2- Pavel Melnıkov
3- Cevdet Alyılmaz
45 KM 40 YAŞ ALTI KLASMAN
1- Umut Erdal
2- Alekseı Radaev
3- Erhan Çalışkan
45 KM 40-49 YAŞ ARASI
1- Süha Akman
2- Hakan Deniz
3- Ayhan Esen
45 KM 50 YAŞ ÜSTÜ
1- Mehmet Burak Babaç
2- Mehmet Erol
3- Sezgin Sarban
45 KM KADIN GENEL KLASMAN
1- Emine Öğür
2- Vıctorıa Melnıkova
3- Yana Terenına
45 KM 40 YAŞ ALTI KLASMAN
1- Meltem Demir
2- Zehra Nur Şimşek
3-Yok
45 KM 40-49 YAŞ ARASI
1- Elena Polyakova Kırık
2- Itır Atadiyen
3- Nerşen Akyazı
45 KM 50 YAŞ ÜSTÜ
1- Gözde Gür
2- Süreyya Acar
3- Sevim Katre Yılmaz
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