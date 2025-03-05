Urla Bağ Yolu’na Yeşil Destinasyon ödülü

Yayınlanma: 05.03.2025 - 14:49

Güncelleme: 05.03.2025 - 14:49

Almanya’nın başkenti Berlin’de 4-6 Mart tarihleri arasında düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı’nda Urla Bağ Yolu GreenDestination ITB Ödülü aldı. Geçen yıl “GreenDestinations Top 100 GoodPracticeStory” listesine seçilen Urla Bağ Yolu, bu kez İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ve Urla Bağ Yolu işbirliğiyle yapılan başvuru sonucunda ödüle layık görüldü. Sürdürülebilir turizm adına büyük bir örnek teşkil eden Urla Bağ Yolu, doğayla uyumlu bağcılık uygulamaları, bölgenin yerel kültürü olan bağcılığa sahip çıkılması, tarım alanlarının korunması, temiz ve atıksız üretim anlayışı ile dünyaya ilham verdi.

“URLAMIZI KORUYARAK GELİŞTİRECEĞİZ”

Ödül törenine katılan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, ilçenin doğaya duyarlı turizm politikalarının ne denli başarılı olduğunu bir kez daha kanıtladığını, Urla’nın doğayı koruyarak büyümeye ve dünya çapında ilham vermeye devam edeceğini vurguladı. Başkan Balkan yaptığı açıklamada “Bu ödül, Urla'nın sürdürülebilirlik vizyonunun ne kadar doğru ve önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Gerçekten çok mutluyuz ve gururluyuz. Desteğini hiçbir zaman esirgemeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a ve Urla Bağ Yolu’ndaki tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en kıymetli turizm fuarlarından biri olan Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’nda böylesine önemli bir ödülü almak bizler için büyük bir onur. Urla; doğası, tarihi, turizmi, kültürü ve gastronomisi ile çok özel bir ilçe. Urlamızı koruyarak geliştireceğiz. Bu özel toprakların tanıtılmasına ve korunmasına ilişkin çalışmalarımız her zaman önceliğimiz olacak. Önümüzdeki yıllarda bu ödülün daha iyisini almak için daha çok çalışacağız” dedi.