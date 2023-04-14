Urla Sahne’de Paskalya Bayramı’na özel etkinlik

Paskalya Bayramı, İzmir’in tatil beldesi Urla’da rengarenk yumurtalar, eğlenceli etkinlikler ile kutlanacak. Urla Sahne’de 16 Nisan’da gerçekleşecek kutlama gün boyu devam edecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 14.04.2023 - 11:24
Urla Sahne’de Paskalya Bayramı’na özel etkinlik
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Urla Sahne, soğuk kış aylarından baharın habercisi olan Paskalya Bayramı’nda misafirlerini ağırlayacak.

16 Nisan’da gerçekleşecek özel etkinlikte rengarenk yumurtalar, eğlenceli ve lezzetli etkinlikler düzenlenecek.

Misafirlerin açık büfe kahvaltı sofralarında lezzetle buluşacağı Paskalya Bayramı’nda çocukların hayal gücünü geliştireceği ‘bubble show’, ‘yüz boyama, ‘yumurta boyama’, ‘jonglör gösterisi’ gibi etkinlikler gün boyu sürecek.


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