Ütopyalar Toplantısı 29. kez Karaburun’da

Yayınlanma: 27.09.2023 - 16:45

Güncelleme: 27.09.2023 - 16:45

“Cumhuriyet’in 100. Yılında Geleceği Yeninde Tasarlamak: Ütopya ve Devrim” teması ile düzenlenecek 29. Ütopyalar Toplantısına bu yıl da Karaburun ev sahipliği yapacak. 29 Eylül – 1 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek toplantıda yogadan, söyleşiye birçok etkinlik düzenlenecek.

Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Zülal Kalkandelen’in “Cumhuriyet’in 100. Yılında Laiklik”, Mehmet Ali Güller ise “Devrimci Cumhuriyet’in Yeniden inşası” başlıklı söyleşi gerçekleştirecek.