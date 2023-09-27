Ütopyalar Toplantısı 29. kez Karaburun’da
Çok uzun yıllardır Ütopyalar Toplantısına ev sahipliği yapan Karaburun, ütopyacıları 29. kez ağırlamaya hazırlanıyor. 29. Ütopyalar Toplantısı bu yıl 29 Eylül – 1 Ekim 2023 tarihleri arasında “Cumhuriyet’in 100. Yılında Geleceği Yeninde Tasarlamak: Ütopya ve Devrim” teması ile düzenleniyor.
“Cumhuriyet’in 100. Yılında Geleceği Yeninde Tasarlamak: Ütopya ve Devrim” teması ile düzenlenecek 29. Ütopyalar Toplantısına bu yıl da Karaburun ev sahipliği yapacak. 29 Eylül – 1 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek toplantıda yogadan, söyleşiye birçok etkinlik düzenlenecek.
Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Zülal Kalkandelen’in “Cumhuriyet’in 100. Yılında Laiklik”, Mehmet Ali Güller ise “Devrimci Cumhuriyet’in Yeniden inşası” başlıklı söyleşi gerçekleştirecek.
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