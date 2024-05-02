Uzmanlardan İzmir'in Çernobil’i uyarısı

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilci Mehmet Şakir Örs Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 17:30
Uzmanlardan İzmir'in Çernobil’i uyarısı
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Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilci Mehmet Şakir Örs, İzmir’in Çernobil’ine dikkat çekti. Uzmanların uyarılarını sıralayan Örs, “Yasal sınırın 7 bin katı radyasyon çıkıyor” dedi.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.


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