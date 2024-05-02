Uzmanlardan İzmir'in Çernobil’i uyarısı
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilci Mehmet Şakir Örs Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilci Mehmet Şakir Örs, İzmir’in Çernobil’ine dikkat çekti. Uzmanların uyarılarını sıralayan Örs, “Yasal sınırın 7 bin katı radyasyon çıkıyor” dedi.
İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.
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