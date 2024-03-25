"Vicdanlı siyasetçiler göreve gelsin"

Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:01

Güncelleme: 25.03.2024 - 10:01

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Menderes Şehit Asteğmen Ömer Halisdemir Parkı'nda, yaklaşık 2 bin kişiyle iftar sofrasında bir araya geldi. Programda Tugay’a CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek ve CHP Menderes İlçe Başkanı Hakan Karakurt eşlik etti. Burada yaptığı konuşmada İzmir'de kimsenin açlık, yoksulluk yaşamaması için mücadele edeceklerini vurgulayan Tugay, “Herkesin barınacağı bir yuvası olsun. Kimse sağlık sorunu yaşayınca sahipsiz kalmasın. Bunlar hem dayanışma ile hem de devletin adil, eşit hizmetiyle mümkün. İstiyoruz ki çocuklarımız gelecekte ülkemizin güzel bir yer olacağını hayal etsin. O içtenlikle, umutla yaşasın. Güzel yarınlar için güçlü bir Türkiye kurmak bizim görevimiz. O nedenle bu seçimlerde vicdanlı siyasetçilerin göreve gelmesi çok önemli” dedi.

CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek de 31 Mart'tan sonra ilçeye değer katmak için göreve geleceklerini, Menderes'i geleceğe taşıyacaklarını söyledi.

BALKAN GÖÇMENLERİNİN YAŞADIĞI MAHALLEDE İFTARA KATILDI

Başkan Tugay, daha sonra İlkay Çiçek’in Gazipaşa Mahallesi'nde düzenlediği iftar programına da katıldı. Genel olarak Balkan göçmenlerinin yaşadığı mahallede çocuklara top ve boyama kitabı dağıtan Tugay, “İzmir hepimizin evi. Bu şehrin güzel olması hepimizin ortak dileği. Amacımız sizlere hizmet etmek” dedi. Tugay, Menderes'te bir kahvehaneye girip, yurttaşlarla sohbet etti.