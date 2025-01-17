Yaşanabilir bir Bergama için büyük adımlar

Yayınlanma: 17.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.01.2025 - 04:00

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, Cumhuriyet Ege buluşmaları kapsamında büromuzda temsilcimiz Mehmet Şakir Örs ve çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldi. Daha yaşanabilir bir Bergama için attığı ve atacağı adımlarla ilgili sorularımıza yanıt verdi.

Göreve geldiğiniz günden beri sürekli sahadasınız. Sizce Bergama’nın en acil çözülmesi gereken sorunu nedir?

Bergama’da en acil çözülmesi gereken sorunlardan biri, şehrin altyapı sorunlarıdır. Esnaf ve vatandaşlarla temaslarımızda özellikle öne çıkan tek bir istek yok. Yolların düzgün olması, temizliğin sağlanması ve sosyal yaşamın sürdürülebilmesi çok önemli. Köy etkileşimi olan bir şehir. Bu nedenle de mevsimsel doluluk ve boşalma dönemleri yaşıyoruz. Şehrimize gelen turistlerin de kalabileceği otelcilik ve eğlence alanlarına ihtiyacımız var.

"DAHA ERİŞİLEBİLİR BİR BELEDİYE"

Engelsiz bir kent olma hedefiyle çalışmalar yapıyorsunuz, öğrenciler için de projeleriniz var biraz bahseder misiniz?

Engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak için belediye hizmetlerimizi daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Tekstil fabrikamız var ve onun içinde engelsiz bir belediye binası ve sosyal tesisler bu hedefin bir parçası olarak şekillenecek. Yaşlı bakım evi projemiz var ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’yle işbirliği protokollerimizi yaptık. Bu kampüs belediyeciliği bizim için önemli sırada yer alıyor. Elimizde 30 yıldır hiçbir tamir ve bakım yapılmamış tesisler var ve yeniden restore edilmesi gerekiyor.

Bergama’nın altyapısına bir yatırım yapılmamış ve biz yatırım için çalışmalara başladık. n Bergamalı kadınlar ve çocuklar için projeleriniz neler?

Kadınlar ve çocuklar için birçok sosyal hizmet ve proje planlıyoruz. Özellikle kadınların istihdam edilmesi ve eğitilmesi adına işbirlikleri kuracağız. Çocuklar için ise eğitici ve eğlenceli sosyal alanlar yaratmayı hedefliyoruz.

Dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise ilk yerel festivali olma özelliğini taşıyan Uluslararası Bergama Kermesi ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Uluslararası Bergama Kermesi, şehrin kültürünü tanıtma açısından çok önemli bir etkinlik. Bu festivali daha da büyütmek ve uluslararası düzeyde bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımız devam ediyor.

BERGAMA İÇİN ULUSLARARASI TEMASLAR

10 yıldır UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Bergamalılara neler söylemek istersiniz?

Bergama’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alması, bu tarihi değerlerin korunması adına büyük bir sorumluluk taşıyor. Bergamalılar olarak bu değerleri sahiplenmeli ve geleceğe taşımalıyız. Hem turizm hem de kültürel mirasın korunması açısından çok önemli bir fırsat. Ayrıca Tarihi Kentsel Birliği’nin üyesi olarak Bergama’mız için uluslararası temaslar amaçlıyoruz.

2025-2029 Dönemi Stratejik Plan hazırlıklarına başladınız ve çalıştay yaptınız. Neler söylemek istersiniz?

Bu stratejik plan, Bergama’nın geleceği için önemli bir adım. Hem kamu hem de özel sektörle işbirliği içinde, şehirdeki potansiyeli en verimli şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz. Projelerimiz, turizmden sanayiye kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak.

"TARIM İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNTEMLER"

Belediyeye ait arazilerde ve parklarda yetişen zeytinleri ve dünyaca ünlü çam fıstığını toplayarak üretime başlayacak. Markalaşma adımlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bergama’nın zeytini ve çam fıstığı gibi değerli ürünlerini markalaştırarak ekonomik bir değer yaratmayı planlıyoruz. Bu ürünleri hem yerel hem de uluslararası pazarda tanıtmak, Bergama’nın ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Maalesef son yıllarda olan kuraklıkların artışıyla beraber buna önleyici tedbirler alınması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için Bergama’daki tarım alanlarında sürdürülebilir yöntemler geliştireceğiz.

* İktidar CHP’li belediyeleri vergi ve SGK borçları üzerinden sıkıştırıyor, neler söylemek istersiniz?

Geçmişten kalan bu kadar yüksek vergi borçlarını görünce dedim ki “Demek ki AKP’nin projesi bu, bu vergi borçları bize bir şeyler öğretiyor olacak. İlk hedefim bu borçları yönetmek oldu ve buna yönelik hemen hazırlıklara başladım. 70 milyon civarında vergi dairesi borcu 200 milyon un üzerinde SGK borcu vardı. 108 milyon unu mahsup ettik. Kalanının da ödeme planını yapıyoruz Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir araziyi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devrettik ve bununla ilgili Sağlık Bakanlığı’na verilmek üzere işlemleri tamamladık.

* İyi ki bu projeyi hayata geçirdim ya da kesinlikle bu projeyi hayata geçirmek istiyorum dediğiniz projeniz hangisi?

Yaşanılabilir Bergama hedefim var. Kesinlikle üzerinde en çok durduğum ve hayata geçirmek istediğim projelerden biri. Bergama’nın tanıtımı, bu zenginliklerin tarihi ve buradaki geçmiş hikâyelerin dünyaya açılması, tanıtılması. Şehirdeki turizmin de artırılması için yeni stratejiler ve yatırımlar yapılacak.