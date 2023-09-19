“Yaşar Kemal İle Binbir Çiçekli Bahçede” kitabı yayımlandı

Yayınlanma: 19.09.2023 - 13:43

Güncelleme: 20.09.2023 - 19:11

Edebiyat severlerin merakla beklediği “Yaşar Kemal ile Binbir Çiçekli Bahçede” sempozyumunun kitabı çıktı. Kitap İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Planlama Ajansı (İZPA) ve Yaşar Kemal Vakfı tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen “Yaşar Kemal ile Binbir Çiçekli Bahçede: Yaşar Kemal’in Anlatı Dünyasında Doğa, Çevre ve Ekolojik Gerçeklik” sempozyumu kapsamında sunulan otuz beş bildiriden oluşuyor. Kitabın editörlüğünü sempozyum koordinatörü, yazar ve eleştirmen Feridun Andaç üstlendi. Kitap, Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi’nden (APİKAM) veya dijital olarak İzmir Planlama Ajansı’nın (İZPA) internet sitesi izmirplanlama.org adresinden temin edilebilecek.

“BU ÇİÇEKLİ BAHÇEYİ SON NEFESİMİZE KADAR KORUYACAĞIZ”

Kitabın Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’ndeki tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bugün yayınını müjdelediğimiz kitap, büyük ustanın doğa kültürüne ışık tutan en kapsamlı eserlerden biri olma özelliğini taşıyor. Bu kitapta yalnızca sözcükler yok. Bu sayfalar, dünyanın kültürlerini, renklerini ve seslerini kucaklayan bir ebru. Bu eser onun tabiriyle ‘Binbir Çiçekli Bahçe’. Biz bu çiçekli bahçeyi son nefesimize kadar koruyacağız. Onun çiçekleri asla solmayacak. O bahçeyi kurutmaya kimsenin gücü yetmeyecek” dedi.

Yaşar Kemal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli ise şunları söyledi:

“Sempozyum ve bu kitap her birini tanımaktan onur duyduğum pek çok kişinin yoğun çalışması ve özverisiyle gerçekleşti. Sempozyuma ve bu kitaba güç katan değerli konuşmacılara ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”

Toplantıda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve sempozyum koordinatörü Feridun Andaç da birer konuşma yaptı.

KİTAP “DOĞA” VE “İNSAN” ÖĞELERİNE ODAKLANIYOR

386 sayfalık kitapta yazarlar, sempozyumda olduğu gibi Yaşar Kemal’in anlatı dünyasındaki “doğa” ve “insan” öğelerine odaklanıyor. Her yazar yaşamı tehdit eden ekolojik sorunları Yaşar Kemal’in edebiyatı aracılığıyla farklı perspektifler ve disiplinler üzerinden ele alıyor. Kitabın yazın dünyasına katkı sunmasının yanı sıra akademik araştırmalara da kaynaklık etmesi bekleniyor.