Yaşar Üniversitesi öğrencilerinden İmamoğlu eylemi

Yayınlanma: 26.03.2025 - 15:41

Güncelleme: 26.03.2025 - 15:41

Üniversite öğrencilerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda siyasi ve iş insanının gözaltına alınmasıyla başlattığı eylemler sürüyor.

Yaşar Üniversitesi Öğrenci Birliği çağrısıyla kampüste toplanan öğrenciler yaptıkları basın açıklamasında “Son zamanlarda Türkiye’de üniversite öğrencilerine yönelik artan polis müdahaleleri ve gençlerin demokratik haklarını kullanarak sokaklarda seslerini duyurma çabaları, endişe verici bir hal almıştır. Ülkenin geleceğini inşa edecek olan üniversiteli gençler, anayasal hakları olan barışçıl protesto ve düşünceyi ifade etme özgürlüklerini kullanırken baskı ve şiddetle karşılaşmamalıdır. Üniversite öğrencilerine yönelik baskıların sona ermesi, polis müdahalelerinin hukuka uygun hale getirilmesi ve gençlerin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Hukukun üstünlüğü ve demokrasinin temel taşlarını zedeleyen bu tür uygulamalara karşı sessiz kalınmamalıdır” ifadeleri kullanıldı.