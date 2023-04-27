Yaşar Üniversitesi’nde “Cumhuriyet Dönemi'nde İzmir'de Sanat” konuşulacak

Yayınlanma: 27.04.2023 - 12:07

Güncelleme: 27.04.2023 - 12:07

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kapsamında Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, “Cumhuriyet Dönemi'nde İzmir'de Sanat” konulu panel düzenleyecek.

Yaşar Üniversitesi’den 28 Nisan’da gerçekleşecek olan panelde Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kahyaoğlu oturum başkanlığı yapacak.

Opera Sanatçısı Aytül Büyüksaraç, K2 Güncel Sanatlar Merkezi Başkanı Ayşegül Kurtel, Akademisyen Ressam Umur Türker ve Sanat Programları Yapımcısı Ressam Semra Ay Çırpan konuşmacı olarak katılacağı etkinlikte Cumhuriyet sonrası, ülkemizde müziğin ve müzik eğitmenliğinin gelişimi, Cumhuriyet döneminde İzmir'de galeri ve oluşumlar, İzmir’de görsel sanatların gelişimine katkıları olan kurumlar ve 2000 yılı sonrası sivil sanat inisiyatifleri konuşulacak.