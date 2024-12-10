YKKED’den 10 Aralık açıklaması

Yayınlanma: 10.12.2024 - 15:28

Güncelleme: 10.12.2024 - 15:28

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) yazılı bir açıklama yaparak "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü"nü kutladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 76. yıl önce İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kabul ederek “hak ve özgürlükler”i koruma altına alındığı hatırlatıldı. Bildiriye rağmen, hâlâ hak kayıplarının yaşanmadığı bir dünyanın inşa edilemediğinin altı çizilen açıklamada, “İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin saygınlığını ve onların eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada, hürriyetin, adaletin ve barışın temeli olduğu” maddesi hatırlatıldı.

Haklar bilinciyle donanmış bir insan kimliği ve bunun koruyucusu bir devlet anlayışını egemen kılmak gerektiği ifade edilen açıklamada, “İnsan hakları idesinin en etkili biçimde uygulanabildiği, bu alanda sorumluluklar üstlenen tüm aktörlerin görevlerini en iyi biçimde yaptıkları ve insan hakları ihlallerinin son bulduğu bir dünya diliyoruz. Yaşamakta olduğumuz sürecin etkili bir insan hakları ve demokrasi mücadelesi ile aşılacağını belirterek yurttaşlarımızın İnsan Hakları Gününü kutlarız” denildi.