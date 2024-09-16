Yunt Dağı’nın geleceği masaya yatırıldı

Yayınlanma: 16.09.2024 - 16:11

Güncelleme: 16.09.2024 - 16:11

İzmir ve Manisa il sınırına bulunan Yunt Dağı’nın geleceği “Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Çalıştayı”nda masaya yatırıldı. Yunusemre Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştayda dağın kırsal kalkınma potansiyeli geniş kapsamlı bir şekilde ele alındı. Çalıştay; Yunusemre Kent Konseyi, Ege Derneği, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Yunt Dağlılar Derneği (Yunt-Der) ve OBASYA turizm geliştirme kooperatifi ortaklığında düzenlendi.

BALABAN: BÖLGEYİ DAHA İLERİYE TAŞIMAYA KARARLIYIZ

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban çalıştayın açılış konuşmasında; Yunt Dağı'nın tarım, hayvancılık ve turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, bu potansiyelin ancak doğru planlama ve yatırımlarla bölge kalkınmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Bu tür çalıştayların, Yunt Dağı’nın geleceği için atılması gereken adımları belirlemek açısından büyük önem taşıdığını belirten Balaban; “Belediye olarak, çiftçilerimizi ve yerel halkı desteklemeye, kalkınma projeleriyle bölgeyi daha ileriye taşımaya kararlıyız” diye konuştu.

KOOPERATİFLERLE YUNT DAĞI DAHA DA GÜÇLENECEK

İlgili kurumlar ve Yunt Dağı Köy Muhtarlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay, Birol Üzmez’in Yunt Dağları ile ilgili “Sessiz Atların Fısıltısı” fotoğraf gösterimi ile başladı. İzmir Büyük Şehir Belediyesi Kültürel Mirasın Yönetimi ve Tanıtımı Şube Müdürü Ayşegül Güngören’in moderatörlüğünü üstlendiği çalıştayda sırası ile; Doç. Dr. Faik Gür, Mustafa Pala ve Prof. Dr. Rasim Akpınar söz alarak bölge ile ilgili tespit ve önerilerini paylaştı.

Bölgenin tarımsal faaliyetleri, hayvancılığı ve doğal kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik önemli stratejilerin tartışıldığı çalıştayda, bölgedeki kooperatifleşme, tarımsal ürünlerin pazarlanması, alternatif turizm olanakları ve çevre dostu projelerin hayata geçirilmesi gibi konular da detaylı olarak masaya yatırıldı. Yunt Dağı'nın sürdürülebilir kalkınma modelleriyle tarımsal ve ekonomik anlamda daha da güçleneceğine dikkat çekildi. Manisa'nin ülkemizin Kooperatif duayenlerinden Mustafa Pala, cumhuriyetimizin kooperatif birikiminin önemini vurguladı. Manisa'nin bu birikim içinde önemli ve özel bir yeri olduğunu belirtti. Yunt Dağı köyleri için hayata geçirdikleri OBASYA kopperatifi'nin çalışmalarını özetleyerek kentin kırsalı yutmamasının yolunun kooperatifler olduğunun altını çizdi. Doç. Dr. Faik Gür. Değişen dünya koşullarında kooperatiflerin sürdürülebilir kalkınma için olmazsa olmaz olduğunun altını çizdi. Yunt Dağı köylerinin de ancak tarım ve turizm başta olmak üzere kooperatiflerle kalkınabileceğini belirtti. Prof. Dr. Rasim Akpınar ülkemizin öncü sosyologlarından Behice Boran'ın 1940’lı yıllarda Yunt Dağı köyleri ile ova köylerini karşılaştırdığı çalışmasını referans alarak yaşanan değişimi verilerle ortaya koydu.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Yoğun katılımın gözlendiği çalıştayda Yunusemre Belediyesi yetkilileri tarafından bu çalıştayın bir başlangıç olduğu Yunt Dağları için tematik alanlarda yeni toplantılar düzenlenerek Yunt Dağı muhtarları ile eş güdüm içerisinde yeni projelere hayat verecek iş birliklerinin temellerinin atıldığı; önümüzdeki günlerde muhtarlarımız, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte faaliyetlere hız verileceği belirtildi.

Moderatörlüğü üstlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürel Mirasın Yönetimi ve Tanıtımı Şube Müdürü Ayşegül Güngören, İzmir, Manisa iş birliğinin kalkınmada kritik önemde olduğunu belirterek bir Manisalı olarak bunun için çalışacağını belirtti.