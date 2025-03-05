Yunusemreli kadınlardan 8 Mart çalışması

Yayınlanma: 05.03.2025 - 10:17

Güncelleme: 05.03.2025 - 10:17

Yunusemre Belediyesi’nde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinliklere imza atılmaya devam ediliyor. Etkinlikler kapsamında belediyede çalışan kadın personeller atölye çalışmasında bir araya geldi. Dayanışma içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte kadın personeller çeşitli renk ve desenlerle pankartlar hazırladı. Aynı zamanda belediyenin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerinde kullanılacak pankartlarda, katılımcılar tarafından çeşitli mesajlar oluşturuldu. Eğlenceli anların da yaşandığı atölye çalışmasında kadınlar, birlikte çalışmanın gücünü bir kez daha gösterdi. Yunusemreli kadınlar böylesine güzel bir etkinlikten dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’a teşekkür etti.

“YUNUSEMRELİ KADINLARIN YANINDAYIZ”

Atölye çalışmasına katılan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan etkinlikte yaptığı konuşmada günün anlam ve önemini anlatarak, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün önemi aslında kadın dayanışmasının yıllardır süregelen mücadelesini ortaya koyduğumuz bir gündür. 8 Mart bir kutlama günü değildir. 8 Mart mücadelemizin, dayanışmamızın güçlendiği; birlikte kadınlar olarak dünyayı değiştirebileceğimizi gördüğümüz önemli bir gündür. Bu nedenle Yunusemreli kadınların yanında olduğumuz; toplumsal yaşamın, iş hayatının kadınlar için zorlu koşullarının iyileştirilmesi, özlük haklarının verilmesi, eşit işe eşit ücret ödenmesi; kadınların çalışma hayatında yaşadığı zorlukların üstesinden gelebilmesi için mücadelesini verdiğimiz bir gündür. Bizler, Yunusemreli kadınların yanındayız. Bu dayanışmayı güçlendiriyoruz ve birlikte güçlü yarınlara yürüyeceğimizi biliyoruz” diye konuştu.