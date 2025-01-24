Kalpaksız Kuvvacı Uğur Mumcu ölüm yıldönümünde törenlerle anıldı

Yayınlanma: 24.01.2025 - 22:18

Güncelleme: 24.01.2025 - 22:22

Laik Cumhuriyetin yılmaz savunucusu, gazetemizin yazarı Uğur Mumcu, katledilişinin 32. yıldönümünde okurlarının bıraktığı karanfiller, yaktığı mumlar ve okuduğu şiirlerle anıldı. Mumcu’nun katledildiği sokakta yapılan anmada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Hukukun ayaklar altına alındığı bir süreçten geçiyoruz. Mumcu’nun faili meçhul cinayetinin tabi olduğu da aynı süreçtir. Bugün maalesef hepimizin yüreğini yakan Bolu’daki otel yangınından sonra yaşatılanlar da. Ant olsun ki hesap soracağız” dedi.

Mumcu’nun dava sürecine de dikkat çeken Özel, “Bugün elde tarihi bir fırsat var. Mahkeme nihayet başvuru üzerine Mehmet Ağar’ın dinlenmesine karar verdi” ifadelerini kullandı.

Mumcu için ilk olarak Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Batıkent Şubesi ile Yenimahalle Belediyesi öncülüğünde Batıkent Metro durağından Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarlığı’na yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe CHP Yenimahalle Meclis Üyesi Ayşe Tuncay Kaya, ADD Batıkent Şube Başkanı Kıyasi Aybak, ADD Batıkent Şube Saymanı Fehmettin Yalçın, ADD ve CHP üyeleri ile ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu gençliği katıldı.

Yürüyüşün ardından Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarlığı önünde anma töreni başladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, muhtarlık önünde yer alan Mustafa Kemal Atatürk ve Uğur Mumcu’nun anıtına çelenk bıraktı. Törende konuşan Batıkent ADD Başkanı Kıyasi Aybak, “Mumcu, şeriata ve faşizme karşı omuz omuza yürümemizi sağlayan bir aydındı” dedi. Başkan Yaşar ise “Uğur Mumcu, Kemalizmdir, Atatürk ilke ve devrimlerinin vücut bulmuş halidir” ifadelerini kullandı.

GENİŞ KATILIM

Parktaki anmadan sonra her yıl olduğu gibi Mumcu’nun okurları, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, siyasiler ve yurttaşlar katledildiği evinin önüne geldi. Buradaki anmaya Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, çocukları Özgür ve Özge Mumcu, gazetemizin yazarı Mustafa Balbay, Ankara temsilcimiz Sertaç Eş, CHP lideri Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer, Suat Özçağdaş, Aylin Nazlıaka, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri ile CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ile yönetim kurulu üyeleri, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Kara, Eğitim-İş Genel Mali Sekreteri Doğan Dağdelen ile Genel Eğitim Sekreteri Veli Fırat Şimşek, Genel Sağlık-İş Hukuk Sekreteri Yalçın Çiftçi, Büro-İş Sendikası Başkanı Alay Hamza Çebi, Ankara Kulübü Başkanı Halil İbrahim ile Ankara CUMOK, ÇYDD, ADD, HKP ve um:ag üyeleri katıldı.

Gömüt ziyaretinden sonra gazetemizin Ankara temsilciliğindeki kültür merkezinde “Sönmeyen Işık Uğur Mumcu” isimli fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Serginin sanatçılığını Gürsel Gökçe üstlendi. Açılışta konuşma yapan gazetemiz Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, “Yolumuz Uğur Mumcu’nun yolu. Onun mücadelesini yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

‘VURULDUK EY HALKIM UNUTMA BİZİ’

CHP lideri Özel, Uğur Mumcu’nun evini ziyaret ederek eşi Güldal Mumcu ile çocukları Özge ve Özgür Mumcu’yla bir süre görüştü. Özel, Mumcu ailesi ve beraberindeki heyet önce Faili Meçhuller Anıtı’na çelenk, ardından Mumcu’nun katledildiği alana karanfil ve yaktıkları mumları bıraktı. Yürüyüşte ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Mumcu’nun fotoğraflarının yer aldığı ve “Vurulduk ey halkım unutma bizi” yazılı pankart taşınırken katılımcılar yakalarına Mumcu’nun fotoğrafını taktı.

‘KALEMİNİ EĞİP BÜKMEDİ’

İstanbul Şişli’deki anma töreni Uğur Mumcu Anıtı önünde yapıldı. Törene gazetemizin çalışanları, okurlarımız da katıldı. Törende konuşan gazetemiz genel yayın yönetmeni Mine Esen, “Günler, yıllar geçiyor ancak Mumcu’nun yazdıklarının, söylediklerinin değeri azalmıyor. Tam tersine o günlerde yaptığı uyarıların, öngörülerin ne kadar haklı olduğu bir kez daha görülüyor. Atatürk devrimlerinin izinde, laik, demokratik bir Türkiye için sözünü sakınmadı, kalemini eğip bükmedi, satmadı. Canı pahasına mücadele etti” dedi.

AYDINLIK TÜRKİYE’NIN YILMAZ SAVUNUCUSU

Özgür ve demokratik bir Türkiye mücadelesi uğruna can veren Uğur Mumcu, Ege Bölgesi’nde etkinliklerle anıldı.

KARŞIYAKA Bostanlı Uğur Mumcu Parkı’nda Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın ev sahipliğindeki törene, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen, STK temsilcileri ve Mumcu’nun sevenleri katıldı. Örs, “Mumcu yaşamı boyunca haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı korkusuzca mücadele verdi” dedi.



Karşıyaka

AYVALIK’ta Mumcu, çok sevdiği evinin önünde karanfillerle anıldı. Belediye başkanı Mesut Ergin, “Uğur Mumcu, o puslu, isli ve soğuk Ankara sabahında otomobiline konulan düzenekli bombayla yaşamdan koparıldı” dedi.



Ayvalık

GÜZELBAHÇE’de Uğur Mumcu’nun ismini Atatürk Kültür Merkezi’ndeki Demokrasi Meydanı’na vererek yaşatacaklarını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Güzelbahçe halkı olarak Uğur Mumcu’yu hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız. Karanlık güçlere karşı verdiği mücadele bizlere bir örnek ve emanet” diye konuştu.

ÇİĞLİ Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki büstü önünde törenle anıldı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Cumhuriyet sevdamız ve Atatürk’e olan bağlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Unutmayalım ki Mumcu’nun da dediği gibi ‘Cesareti olan bir kez, korkaklar bin kez ölür’” dedi.

NARLIDERE’de Mumcu, Limanreis Mahallesi’ndeki heykeli önünde karanfillerle anıldı. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “O, kişiliği, ahlakı, yazdıkları ve söyledikleriyle bizlere örnek oldu. Uğur Mumcu’nun anısına sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

MANİSA CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda anma programı yapıldı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın da katıldığı törende konuşan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, “Uğur Mumcu, çağdaş ve aydınlık bir Türkiye’nin yılmaz savunucusuydu” diye konuştu.