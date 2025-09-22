9 Eylül Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları tamamlandı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 9 Eylül coşkusu yelken yarışlarıyla devam etti. 183 sporcunun katılımıyla üç gün boyunca Akarca Teos Yat ve Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen 9 Eylül Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları, büyük bir heyecanın ardından sona erdi.

Sporcular, 7 farklı kategoride kıyasıya mücadele ederek kupalarını alırken, Karşıyaka Spor Kulübü sporcusu Nil Deniz Çakırbay, ILCA 4 Kızlar kategorisinde İzmir il birincisi, genel klasmanda da İzmir il ikinciliğini elde etti.

Ödül törenine katılan Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut, “Yelken sporun satrancıdır. Atlantik Okyanusu’nu 20-30 trim ile geçebilirsiniz, ancak yelkenciler bilir ki Sığacık Körfezi’nde en az 30-40 trim yapmanız gerekir. Bu zorluk aynı zamanda sporcularımıza büyük bir tecrübe kazandırıyor. Ben eminim ki, Metehan gibi birçok Seferihisar’dan yetişen sporcumuz ileride uluslararası alanda bizleri gururlandıracak. Seferihisar Belediyesi olarak yelkene ve su sporlarına desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.