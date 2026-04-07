AKRA Gran Fondo Antalya heyecanı bu hafta sonu yaşanacak

Antalya’nın ve Türkiye’nin tanıtımına önemli katkı sağlayan AKRA Gran Fondo Antalya’nın 8’incisi öncesinde basın lansmanı düzenlendi. “Yeşil Gelecek” temasıyla 11-12 Nisan tarihlerinde Antalya’nın gözde turizm merkezi Kemer’de düzenlenecek yarışın detayları, spor, turizm ve iş dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen lansmanda kamuoyuyla paylaşıldı.

Antalya’da Akra Hotel’de gerçekleştirilen toplantıya; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediyesi Başkan Vekili Cansın Efir, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek, BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut, Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Dr. Frank Quante, Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve AKRA Gran Fondo Antalya Proje Koordinatörü Haluk Özsevim katıldı.

VALİ ŞAHİN: YILLAR SÜREN ÇABALAR SONUCU BURALARA GELİYORUZ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, lansmanda yaptığı konuşmada, “Antalya; turizm, tarım, sanat, spor ve kültür şehridir. Böyle olması için uzun yıllardır çok özel çalışmalar yürütüyoruz ve bu çabalarımızın sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Bugün burada AKRA Gran Fondo için bir aradayız ancak şehrimizde birçok sanatsal, kültürel ve sportif organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Yıllar süren çabalar sonucu buralara geliyoruz. Bu sene 8’incisini düzenleyeceğimiz yarış da büyük emeklerle düzenleniyor. Bugün ev sahipliğimizi yapan, ana sponsorluğunu üstlenen Akra ailesine ve diğer sponsorlara çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“KEMER’İ 12 AY YAŞAYAN BİR SPOR VE TURİZM MERKEZİ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Spor Toto ile yapılan anlaşma ile 1,5 milyarlık yatırımı Kemer’e kazandıracaklarını vurgulayan Vali Şahin, “Kemer’de 3 etapta gerçekleşecek yarış. Kemer’in aynı Belek gibi 12 ay spor konusunda devam eden bir etkinlik takvimi üretmeye çalışıyoruz. Özellikle turizmi de canlandırma hedefindeyiz. Ankara’da Spor Toto ile yaptığımız anlaşma ile 1,5 milyarlık bir yatırımı Kemer’e kazandıracağız. Birçok spor tesisi olacak. Hedefimiz; Kemer’i, hem dağında hem sahilinde yılın 12 ayı turizmin sürdüğü ve ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli bir konum haline getirmek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu hafta sonu yapılacak olan AKRA Gran Fondo yarışının başarılı geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

HALUK ÖZSEVİM: BİZİM BU ŞEHRİN, BU ÜLKENİN SUYUNA, DOĞASINA İHTİYACIMIZ VAR

AKRA Gran Fondo Antalya Proje Koordinatörü Haluk Özsevim, “Bu sene AKRA Gran Fondo’nun 8’incisini gerçekleştiriyoruz. Organizasyonda emekleri olan kurum ve kuruluşların çok ciddi ön hazırlıkları oluyor. Yarış sırasında emniyet ve jandarma teşkilatlarımız ise ciddi oranda güvenlik önemleri alıyor. Organizasyonun sorunsuz bitmesi için verdikleri destekten dolayı ayrıca teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Son yıllarda dünyada olan ekonomik krize rağmen bu işleri gerçekleştiriyor olmak bir nimet. Sayın Valimize çok teşekkür etmek istiyorum. Her alanda her zaman yanımızda, desteklerini hiç esirgemiyor. Bisiklet bir medeniyettir. Avrupa’da birçok yere gittiğinizde görüyorsunuz, bisiklete olan ilgi bir hayli fazla ve artık ülkemizde de yaygınlaşmaya başlıyor. Bizim bu şehrin, bu ülkenin suyuna, doğasına ihtiyacımız var ve bunu gelecek nesillere bırakmamız gerekiyor. Bu sene yarışımızı “Yeşil Gelecek” temasıyla düzenleyeceğiz” dedi.

Sporcu katılımının da yoğun olduğunu sözlerine ekleyen Özsevim, “Cumartesi ve pazar olarak 2 ayrı gün yarışımız olacak. Bu sene bir yenilik yaptık. Bu sene farklılık getirmek anlamında Fraport TAV Antalya Airport desteğiyle 17,8 kilometrelik tırmanış etabımızı yapacağız. Bu da ülkemizdeki gran fondo yarışlarında ilk olacak. Pazar günü ise 98 km ve 48 km’lik parkurlarımız koşulacak. Önümüzdeki yıllarda 5-10 bin sporcunun katılım sağlamasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

ALİ RAMİZ BARUT: BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ

BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut, “8. Akra Grand Fondo yarışını düzenliyor olmak bizim için gurur verici. Bu sene ilk kez tırmanış parkuru eklenen yarışımız 11 ve 12 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Emeği geçen tüm paydaşlara ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

TONBUL: İMKANLARIMIZ OLDUĞU SÜRECE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul, “8 yıl önce çok güzel bir motivasyonla başladık bu işe. Bizler bu şehirden ekmek yiyen insanlarız. Turizmi 12 aya yayma mottosuyla bazı projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bisiklet sporunun sektörümüze katkı sağlayacağını da biliyorduk. İmkanlarımız olduğu sürece destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

KARAER: İLK GÜNDEN BU YANA ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERMEYE ÇALIŞIYORUZ

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ise şunları söyledi: “İlk günden bu yana elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Bir turizm grubu olarak hem Antalya’nın tanıtımına katkı sağlamak, hem de markamızın sporun dinamizmiyle anılmasını sağlamak adına elimizden gelen gayreti sunmaya çalışıyoruz. Antalya’nın tanıtımı ve sporu sevdirmek açısından bu etkinliğin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

QUANTE: AKRA GRAN FONDO ANTALYA ŞEHRİMİZDEKİ GÜZEL ETKİNLİKLERİN BAŞINDA GELİYOR

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Dr. Frank Quante ise “Fraport TAV Antalya Airport olarak Antalya’da yer alan spor etkinliklerini desteklemekten çok memnunuz. Antalya dünya markası olmasına rağmen doğal sadece bununla değil etkinliklerle de içini doldurmak gerekiyor. Akra Gran Fondo Antalya da şehrimizdeki güzel etkinliklerin başında geliyor. Organizasyona destek olmaktan mutluluk duyuyoruz “dedi.

2 GÜN BOYUNCA YARIŞ HEYECANI

2018 yılından bu yana organize edilen AKRA Gran Fondo Antalya, bu yıl “Yeşil Gelecek” temasıyla koşulacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden Kemer’e gelen bisikletçilere doğayla iç içe bir gran fondo deneyimi sunacak. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kurallarına uygun olarak düzenlenecek organizasyonda, 11 Nisan Cumartesi günü bu yıl ilk kez tırmanış performansının ön planda olduğu Fraport TAV Antalya Airport tırmanış etabı koşulacak. Kemer Olbia Parkı’ndan saat 16.00’da başlayacak 17,81 kilometrelik parkur, Olympos Teleferik’te sona erecek ve sporcular 806 metrelik tırmanışla mücadele edecek.

12 Nisan Pazar günü ise organizasyonun ana yarışları gerçekleştirilecek. Sporcular, 98 kilometrelik AKRA Parkuru’nda 2000 metre irtifa kazanımıyla zorlu bir parkurda yarışırken, 48 kilometrelik AG TOHUM Parkuru daha kısa mesafede yarışmak isteyenler için alternatif sunacak. Her iki parkur da Kemer Olbia Parkı’ndan başlayıp aynı noktada sona erecek. 98 kilometrelik parkur saat 08.00’de, 48 kilometrelik parkur ise saat 08.30’da start alacak. Ödül töreni aynı gün saat 14.00’te Kemer Olbia Parkı’nda düzenlenecek.