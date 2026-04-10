AKRA Gran Fondo Antalya’ya 15 ülkeden 578 sporcu katılacak

Antalya’nın ve Türkiye’nin tanıtımına önemli katkı sağlayan AKRA Gran Fondo Antalya, 15 ülkeden 578 sporcunun katılımıyla koşulacak. “Yeşil Gelecek” temasıyla 11-12 Nisan tarihlerinde 8’inci kez düzenlenecek organizasyona Türkiye’nin yanı sıra Belarus, Çin, İngiltere, Almanya, Finlandiya, Güney Kore, Romanya, Rusya, Ukrayna, KKTC, Irak, Bulgaristan, Belçika ve Kazakistan’dan sporcular katılacak.

ZORLU TIRMANIŞ

AKRA Gran Fondo Antalya, yarın organizasyonda ilk kez gerçekleşecek ve tırmanış performansının ön planda olduğu Fraport TAV Antalya Airport etabıyla başlayacak. 17,81 kilometrelik Fraport TAV Antalya Airport tırmanış etabı, organizasyonda yenilik olma özelliği taşırken unutulmaz anlara da sahne olacak. Profesyonel bisikletçilerin mücadele ettiği bu zorlu tırmanışta Tahtalı sapağından sonraki yer yer yüzde 16’lık eğim etabın galibini belirlemede önemli rol oynayacak.

Kemer Olbia Parkı’ndan saat 16.00’da verilecek start ile başlayacak parkur, Olympos Teleferik’te sona erecek. Toplam 17,81 kilometrelik parkurda sporcular 806 metrelik bir tırmanışla mücadele edecek.

HEYECAN 98 KM VE 48 KM İLE DEVAM EDECEK

12 Nisan Pazar günü ise organizasyonun ana yarışları 98 kilometrelik AKRA Parkuru ile 48 kilometrelik AG TOHUM Parkuru koşulacak. Her iki parkur da Kemer Olbia Parkı’ndan start alacak ve aynı noktada sona erecek. 98 km’lik AKRA Parkuru saat 08.00’de, 48 km’lik AG TOHUM Parkuru ise saat 08.30’da start alacak. Organizasyonun ödül töreni de aynı gün saat 14.00’te Kemer Olbia Parkı’nda düzenlenecek.

Antalya’nın Kemer ilçesinde Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kurallarına uygun olarak düzenlenecek organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi ve Kemer Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

SPOR TURİZMİNİN ÖNCÜSÜ

AKRA Gran Fondo Antalya, sadece bir yarış olmanın ötesinde, spor turizmi açısından da önemli bir rol üstleniyor. Antalya’nın doğal ve tarihi güzelliklerini ön plana çıkaran etkinlik, kente gelen sporcular ve ziyaretçilerle birlikte bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Her yıl büyüyen yapısıyla dikkat çeken yarış, Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonları arasındaki güçlü yerini ise korumaya devam ediyor. Bisiklet tutkunlarını bir araya getiren AKRA Gran Fondo Antalya, şehrin sporla bütünleşen kimliğini pekiştirirken, katılımcılara da rekabet ve doğa ile iç içe bir deneyim sunuyor.

TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR

AKRA Gran Fondo Antalya kapsamında bazı yollar geçici olarak trafiğe kapanacak. Trafiğe kapanacak yollar şu şekilde: “Deniz Caddesi, Şehit Polis Cemal Ilgaz Cd., Atatürk ve Demokrasi Bulvarı sabah 07.00 ile 09.10 arası, Kemer Yolu, Beldibi Jandarma Kavşağından geri dönüş (kısa parkur) 07.30 ile 10.40 arası, Antalya Kemer Yolu, Konyaaltı Bulvarı, 170. Sokak, 195. Sokak 07.30 ile 10.20 arası, Hurma Caddesi, Çandır Caddesi, Üçoluk Sokak, Altınkaya Üçoluk Yolu, Sığır Ereği Sokak, Ocacık Köyü Yolu 08.20 ile 12.00 arası, Kepez Sokak, Cumhuriyet Bulvarı 09.20 ile 13.00 arası, Şehit Er Mehmet Urman Caddesi, Kuzdere Köprüsü - Kuzdere Caddesi, Karabucak Küme Evleri, Kiriş Caddesi, Çalış Caddesi, Mustafa Ertuğrul Caddesi, Atatürk Caddesi, Şehit Hasan Yılmaz Caddesi, Kemal Sunal Caddesi, Onno Tunç Caddesi, Deniz Caddesi 08.50 ile 13.45 arası, Cumhuriyet Bulvarı 08.50 ile 10.50 arası.”