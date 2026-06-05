Gökçeada’da Ultra Trail heyecanı başlıyor

Çanakkale’nin gözde turizm merkezlerinden Gökçeada, yarın üçüncü kez düzenlenecek Gökçeada Ultra Trail’e ev sahipliği yapacak

Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, İran, Turks ve Caicos Adaları, Bulgaristan, İspanya, İsviçre, Yunanistan, Fransa ve Kırgızistan'dan 800 sporcu, Gökçeada'nın doğal ve tarihi güzellikleri arasında mücadele edecek. Yerli ve yabancı sporcular, farklı zorluk seviyelerindeki parkurlarda yarışırken adanın benzersiz coğrafyasını da keşfetme fırsatı bulacak.

Türkiye'nin en batı noktasında, güneşin son battığı topraklarda gerçekleştirilecek yarış; 44K ImrozUltra, 33K Midgut, 11K Funimroz ve 5K Minimode parkurlarında hem amatör hem de deneyimli sporcuları bir araya getirecek. Yarış parkurları, Gökçeada'nın doğal güzellikleri, tarihi köyleri ve eşsiz manzaraları eşliğinde koşuculara unutulmaz bir deneyim sunacak.

Uluslararası Patika Koşusu Birliği (ITRA) standartlarına uygun olarak düzenlenen organizasyonda özellikle 33K ve 44K parkurları, dayanıklılık ve teknik becerileriyle katılımcılara benzersiz bir deneyim sunacak.

Gökçeada Ultra Trail’de, 44K ImrozUltra ve 33K Midgut yarışları saat 07.00'de, 11K Funimroz ve 5K Minimode parkurları da saat 08.40’ta start alacak. Tüm parkurlar Kaleköy Limanı'ndan başlayacak ve aynı noktada sona erecek.

Organizasyonun ödül töreni de aynı gün saat 16.00’da düzenlenecek.

2011 yılında "Dünyanın İlk Sakin Adası" unvanını alan Gökçeada, spor turizmine katkı sağlayan Gökçeada Ultra Trail ile yerli ve yabancı birçok sporcuya ev sahipliği yapacak. Gökçeada Ultra Trail, bir yarış olma özelliğinin dışında, sosyal sorumluluk projesi ile de dikkatleri çekiyor. Organizasyon, Adım Adım bünyesinde yardımseverlik koşusu yapılan yarışlar arasında yer alıyor.

ATİLLA KUDUOĞLU: TURİZM VE SPOR ALANINDA ETKİLEŞİMİ ARTIRACAĞINA İNANIYORUZ

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Gökçeada Ultra Trail’in her sene büyük bir heyecanla beklendiğini dile getirerek, “Katılımcılar geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yine heyecan dolu bir koşu deneyimi yaşayacak. Salomon olarak her zaman koşu sporuna desteğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Her yıl artan coşku ile birbirinden güzel organizasyonların içinde yer almak bizleri de ayrı mutlu ediyor. Bunun yanı sıra spor turizmi açısından yarattığı katma değerlerden dolayı da ayrıca gururluyuz. Bu sene üçüncüsü düzenlenen Gökçeada Ultra Trail’in de yıllar içerisinde geniş kitlelere ulaşarak turizm ve spor alanında etkileşimi artıracağına inanıyoruz. Gökçeada Ultra Trail artık sadece yerli sporcuların değil, yabancı sporcuların da takip ettiği uluslararası bir etkinlik haline geliyor. Her geçen yıl artan katılım, organizasyon kalitesinin doğru bir noktada olduğunu gösteriyor. Amacımız Gökçeada'yı doğa sporlarının önemli merkezlerinden biri haline getirmek” diye konuştu.

FARUK KAR: ÇOK FARKLI ZEMİNLERDE MÜCADELELER YAŞANACAK

Gökçeada Ultra Trail Parkur Koordinatörü Faruk Kar ise “Gökçeada'nın eşsiz doğasını ve tarihi dokusunu sporla buluşturan bir organizasyon ortaya koymaya çalışıyoruz. Parkurlarımız hem deneyimli ultra trail sporcularına hem de bu heyecanı ilk kez yaşayacak katılımcılara hitap edecek şekilde tasarlandı. Koşucular yarış boyunca adanın zirvelerinden sahil şeridine uzanan çok farklı zeminlerde mücadele ederken, Gökçeada'nın doğal güzelliklerini de yakından keşfetme fırsatı bulacak” ifadelerini kullandı.