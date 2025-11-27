Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nun kayıtları başladı

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde yeniden binlerce koşucuyu ağırlayacak. Katılımcılar, Ege’nin mavisi, Çeşme’nin rüzgarı, Alaçatı’nın taş sokakları ve bölgenin kendine özgü coğrafi güzellikleri eşliğinde unutulmaz bir koşu deneyimi yaşayacak.

Çeşme’nin ihtişamlı manzarasını gözler önüne serecek yarışta kayıtlar başlarken, dünyada örneği bulunmayan su altı kaynakları, termallerin merkezleri ve rengarenk taş evleri ile hayat dolu sokaklarındaki yarışta sporcular 21K, 10K ve 5K olmak üzere üç farklı mesafede koşacak.

“Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!” sloganı ile Argeus Travel & Event tarafından Salomon’un isim sponsorluğundaki organizasyon, Çeşme Kaymakamlığı’nın desteği ve Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla koşulacak yarışta sosyal sorumluluk ortaklığını ise Adım Adım üstlenecek.

21K - ÇEŞME YARI MARATONU

21K’lık parkur, 10 Mayıs 2026 sabahı saat 08.00’de Çeşme merkezinden başlayıp aynı yerde üç saatlik süre sınırı içinde tamamlanacak. Koşucular, sahil şeridi boyunca ilerlerken Çeşme’nin deniz manzarasını, koylarını ve Ege’ye özgü karakteristik havasını hissederek yarışacak.

10K - YOL KOŞUSU

10K yarışı ise aynı gün saat 09.00’da Alaçatı şehir merkezinden start alıp, Çeşme merkezde son bulacak. Taş evleri, renkli sokakları ve rüzgar gülleri ile ünlü Alaçatı’nın atmosferinde başlayan yarış, 1 saat 30 dakikalık süre sınırıyla hem deneyimli hem de genç sporculara keyifli bir rota sunacak.

5K - GÜNBATIMI KOŞUSU

Organizasyonun en enerjik etabı olan 5K koşusu ise 9 Mayıs 2026’da saat 17.00’de Çeşme şehir merkezinde başlayarak Aya Yorgi White Beach’de sona erecek. Katılımcılar, 1 saat 15 dakikalık süre sınırı içinde Çeşme’nin canlı atmosferi, sahil dokusu ve akşamüstü esintisi eşliğinde dinamik bir yarış deneyimi yaşayacak.