Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye saldırı: İHA çarptı, dumanlar yükseldi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yüksek güvenlikli Yeşil Bölge’de bulunan El-Raşid Oteli’ne bir insansız hava aracının (İHA) çarptığı bildirildi. Irak İçişleri Bakanlığı, olayda can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda bir İHA’nın otelin üst çitine çarptığının tespit edildiği belirtildi. Olayın ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken, saldırının boyutuna ilişkin ilk bilgiler sınırlı kaldı.

Güvenlik kaynakları, saldırı anında Yeşil Bölge’de duman ve alevlerin yükseldiğini aktardı. El-Raşid Oteli’nin bulunduğu bölge, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin yer alması nedeniyle sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor.

Irak İçişleri Bakanlığı, ülkedeki diplomatik temsilcilikleri hedef alabilecek her türlü girişimi kınadığını duyurdu. Açıklamada, olayın tüm yönleriyle incelendiği ifade edildi.

Öte yandan güvenlik kaynakları, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’ne iki Katyuşa roketi atıldığını öne sürdü. Yetkililerden bu iddiaya ilişkin henüz resmi bir doğrulama gelmedi.