Belediye ve Uludağ Üniversitesi arasında işbirliği protokolü

Yayınlanma: 26.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2024 - 04:00

Bursa Büyükşehir Belediyesi’yle Uludağ Üniversitesi arasında kentin önceliklerine ve ihtiyaçlarına çözüm sunacak teknik, sosyal ve kültürel projeler geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Lisansüstü tez çalışmalarına destek verilmesi, üniversite öğrencileriyle çeşitli konularda ortak çalışmalar ve araştırma projelerinin yürütülmesi, seminer, konferans ve çalıştay gibi etkinliklerin düzenlenmesi, üniversite öğrencilerine staj fırsatlarının sunulması ve teknik gezi imkânlarının tanınması da işbirliği alanları arasında yer alıyor. Ayrıca, kariyer ve teknoloji fuarlarına katılım sağlanması, öğrenci topluluklarına teknik destek verilmesi, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmaları gibi etkinliklerde tarafların olanak ve yetenekleri ölçüsünde destek sunulması öngörülüyor.

İmza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bu işbirliği ile Bursa’mızın geleceğini inşa ederken üniversitemizin bilgi ve deneyiminden en iyi şekilde yararlanmayı amaçlıyoruz. Şehrimize değer katacak bu protokolde emeği geçen rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’a, akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür ediyorum” dedi. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da iki kurum arasındaki işbirliğinin kente büyük katkı sunacağını belirterek, katkısından dolayı Bozbey’e teşekkür etti.