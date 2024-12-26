Bursa Büyükşehir Belediyesi 9 aylık çalışmalarını anlattı

Yayınlanma: 26.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2024 - 04:00

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “yıl sonu değerlendirme toplantısı”nda Bursa’da yaşama geçirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Bozbey, 31 Mart’tan sonraki 9 aylık süreçte yaşadıklarını ve yeni yılla beraber yapılacak çalışmaları aktardı.

ÖĞRENCİDEN ÇİFTÇİYE KADAR TAM DESTEK

Emeklilere yapılan desteklerden semt lokantasına, 5 bin kişiye ücretsiz ekmekten kooperatiflerin desteklenmesine kadar birçok desteği yurttaşlar için hayata geçirdiklerini belirten Bozbey, “Okulöncesi çocuklara kırtasiye desteği devam ediyor. Öğrencilerle ilgili ulaşım konusunda Türkiye’de sadece Bursa’da 5 liraya öğrenci bir yerden bir yere ulaşıyor. Okullarımıza destek oluyoruz, olmaya devam edeceğiz. “B kafelerle”, gençlerin ve her yaştan insanın dışarıda çok pahalıya içtiği kahveleri daha ucuza onlarla buluşturuyoruz. Üniversitemizde çorba dağıtımına devam ediyoruz. Çiftçimize destek sağlıyoruz. Mustafakemalpaşa’da açtığımız tesis, Türkiye’de çiftçiye destek amacıyla yapılmış tek tesistir. Sıvı gübreyle ilgili de tesis kuruyoruz” diye konuştu.

Şehirde ulaşımla ilgili yapılması gerekenlerin olduğunu söyleyen Bozbey, “Trafikle ilgili yoğunluk devam ediyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere diğer belediyelerimizin yaptığı uygulamaları, onların bürokratlarını Bursa’ya davet ederek bilim insanlarıyla birlikte dinleme şansımız oldu. Her ay yaklaşık 350 milyon liralık büyükşehir payını BURULAŞ’a aktarıp toplu ulaşımı kullanan Bursalılara destek oluyoruz. Kadınların gece istediği yerde inebilmesini sağlıyoruz. 17 ilçemizde asfaltlama çalışmaları, yol açma çalışmaları, köylerin bağlantı yollarının yapılması için 9 ayda 96 bin ton sıcak asfalt döktük. 287 kilometre de yol yaptık. Bakanlıkla yaptığımız görüşmelerde 24 adet hafif raylı sistem alım sürecini başlattık” ifadelerini kullandı.

‘PAPANIN GELMESİ SÖZ KONUSU’

Bursa’nın zengin tarihine rağmen turizmden en az payı alan kentlerden birisi olduğunu ifade eden Bozbey, “Geceleyen turist sayısı 1.4’tür. Bursa gibi tarihi turistik ve gerçekten 12 bin yıllık geçmişe sahip alanlara sahip olmasına rağmen böyle bir rakamın olması gerçekten hepimizin oturup düşünmesi gereken bir konudur. Hanlar bölgesi, akşam saatlerinde kapanıyor. Körelmiş, bitmiş kimsenin olmadığı hatta art niyetli insanların olduğu bir bölge haline gelen bir alan. O alanının aslında 24 saat yaşaması lazım. Bursa’ya gelen turisti çarşı, hanlar bölgesi, Ulu Cami ve İznik’e götürüp orada akşam da kafile olarak gidip yemeğini yiyerek eğlenecekleri mekânları oluşturarak bunu çözmemiz lazım. Birinci Konsil’in kabulünün 1700’üncü yılı 2025 yılında İznik’te olacak. Papanın İznik’e gelmesinin söz konusu olduğunu biliyoruz. İznik’in tanıtımıyla birlikte Bursa’yı da tanıtmış olacağız” dedi.

DEPREM HARİTASI ÇIKARILIYOR

Deprem konusunda akademisyenlerin ve üç üniversitenin temsilcilerinin içinde olduğu bir danışma kurulu oluşturduklarını belirten Bozbey, “Sıvılaşma potansiyelinin olduğu ova bölgesinde arkadaşlarımız çalışıyor. 14 bölgeye ayrıldılar. Kentsel dönüşüm planları hazırlanarak bir an önce dirençli yapılara o bölgede oturanların güvenli yapılara yönlenmesini sağlıyoruz. Her yapılacak dönüşüm vatandaşlarımızı güvenli hale getirecektir” şeklinde konuştu.

‘BAKANLIKLAR ELİMİZDEN ALDI’



Belediyeye ait bazı tesislerin tapulu olan mülklerin ellerinden alındığını ifade eden Bozbey, “Bazı tesislerin de belediyenin dışında başka bir kuruma verilmesini Bursalılar adına içime sindiremiyorum. Dava süreçleri başlayacak. 30 proje sayabilirim. Havuzlupark yapıyoruz. Bakanlık üstlenmiş ama parayı biz harcıyoruz. Bir kısmını Spor Toto, kalanını büyükşehir veriyor. Kim işletecek. Bakanlık il müdürlüğü işletecek? O havuz birilerine kiraya verilecek. Bunlar doğru işler değil. Biz tahsisi olmayan protokolü yapılmayan hiçbir yere para harcamayacağız” dedi. Yunuseli Havalimanı’nın tekrar büyükşehir belediyesine tahsis edilmesini talep ettiklerini belirten başkan Bozbey, “Özellikle afet durumunda buranın kullanılabilecek en iyi alanlardan bir tanesi olduğunu, küçük uçakların afet sırasında oraya inip orada bir çok ürünü ve acil ürünleri getirebileceğinin programını yaptık” diye konuştu.