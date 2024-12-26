Gemlik’te özel bireyler yeşil sahada
Gemlik Belediyesi ve Gemlik Belediyespor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen programlarda, özel gereksinimli gençler spor yapma fırsatı buluyor.
Gemlik Belediyesi ve Gemlik Belediyespor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen programlarda, özel gereksinimli gençler spor yapma fırsatı buluyor. Gemlik Belediyespor Kulübü antrenörü Asiye Erman’ın yönetimindeki futbol antrenmanlarında, gençler ısınma hareketlerinin ardından top sürme, pas verme ve şut çekme çalışmaları yapıyor. Antremanı ziyaret eden belediye başkanı Şükrü Deviren ve Gemlik Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Duran, gençlerle tek tek selamlaşarak, onları motive etti.
Etiketler: #gemlik belediyesi #Gemlik Belediyespor #Bursa
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