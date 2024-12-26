Mudanya ve İstanbul, kültürel miras için el ele

Yayınlanma: 26.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2024 - 04:00

Mudanya Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras, kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınması amacıyla önemli bir adım attı. İki belediye arasında imzalanan Kültürel Miras İşbirliği Protokolü, Mudanya’nın tarihi yapılarının korunmasını ve kurumlar arasında deneyim paylaşımını hedefliyor. Tahir Paşa Konağı’nda düzenlenen imza törenine Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat, İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel, Mudanya Belediyesi bürokratları ile İBB Miras ekibi katıldı.

‘ÖNEMLİ BİR ADIM’

Burada işbirliğinin önemine vurgu yapan Dalgıç, “İBB Miras’ın daha önce yaptıkları ve birikimleri bize önemli bir yol gösterici olacaktır. Mudanya, Türk tarihinin her dönemine tanıklık etmiş önemli ve özel bir ilçedir. Birlikte yapacağımız çok iş var. Bu işbirliğini dokuz aylık hizmet dönemimizde attığımız en önemli adımlardan biri olarak görüyoruz” dedi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat ise “Beş sene içerisinde 1200’ün üzerinde tarihi alana dokunan, bu alanda eksik bırakılmış tüm noktaları doğru metotla günümüze kazandıran bir deneyim yaşadık. İBB miras Türkiye’nin ortak değeridir. Mudanya’nın dokusu oldukça güçlü. İyi bir mimari kimliği ve tarihi kent dokusu var. Mudanya’da duyarlı, konuya çok hâkim bir belediye başkanı ve eşiyle karşılaştık. İBB Miras olarak Mudanya için elimizden geleni yapmaya, tüm bilgi, birikim ve tecrübemizi dayanışmayla sunmaya hazırız. Yapacağımız işlerle Mudanya’ya güzel şeyler katacağız” diye konuştu.