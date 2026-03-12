Savaşın etkisi Asya’ya yayıldı: Nepal’de tüpgaz dolumu kısıtlandı

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların enerji tedarikini aksatabileceği endişesi nedeniyle Nepal’de tüpgaz için kısıtlama kararı alındı.
Yetkililer, ülkede olası bir gaz sıkıntısına karşı önlem olarak LPG dağıtımını sınırlandırmaya hazırlanıyor.
Devlete ait Nepal Oil Corporation Genel Müdürü Chandika Prasad Bhatta, cuma gününden itibaren tüketicilerin boş tüplerinin yalnızca yarısının doldurulacağını açıkladı.
Bu uygulamanın ülkenin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) stoklarının daha uzun süre dayanmasını sağlamayı amaçladığı belirtildi.
Yetkililer, ülkede yeterli LPG bulunduğunu açıklasa da halk arasında panik alımlarının başladığı bildirildi.
Ülke genelinde vatandaşların boş tüplerle dolum tesisleri önünde uzun kuyruklar oluşturduğu aktarıldı.
Enerji kaynakları açısından büyük ölçüde dışa bağımlı olan Nepal, yakıt ve tüpgaz tedarikinin önemli bölümünü Hindistan’dan sağlıyor.
Uzmanlar, Orta Doğu’daki gerilimin enerji piyasalarını etkilemesi durumunda bu durumun Nepal gibi ithalata bağımlı ülkelerde arz baskısı yaratabileceğini belirtiyor.