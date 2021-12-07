Son dakika | Biden ile Putin arasındaki kritik görüşme başladı
Son dakika | ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna gerilimini ele alacağı görüşme başladı.
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna gerilimini ele alacağı görüşme başladı.
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, 7 Aralık'ta Putin ile Biden’ın, Ukrayna konusu başta olmak üzere önemli konuları ele alacağı bir videokonferans görüşmesi yapacağını duyurmuştu.
Peskov, görüşmenin ne kadar süreceği ile ilgili soruya ise, “Görüşmenin ne kadar süreceğini başkanlar belirleyecek” ifadelerini kullanmıştı.
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