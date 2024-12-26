Yayınlanma: 26.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2024 - 04:00

Gemlik Belediyesi, Gemlik Kaymakamlığı ve ilçe milli eğitim müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan “Yetenek Sizden Destek Bizden” projesi kapsamında ilkokul ve ortaokullarda eğitimler devam ediyor. Projeye dahil olan okullarda bağlama, gitar, keman, tiyatro ve halk oyunları gibi sanat dallarında yaklaşık 2 bin öğrenci eğitim alırken engelli çocuklar da verilen futbol eğitimiyle sporla tanışıyor. Proje çerçevesinde Umurbey Abdullah Fehmi İlk ve Ortaokulu, Şehit Mehmet Güngör İlk ve Ortaokulu, Borusan İlkokulu, Lale Kemal Kılıç Ortaokulu, Şehit Cemal İlkokulu ve Şükrü Şenol Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler, sanat ve sporla buluştu. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu proje, seçim döneminde sıkça dile getirdiğimiz önemli projelerimizden biriydi. Çocuklarımızı sanat ve sporla buluşturmakla kalmıyor, onları olumsuz alışkanlıklardan da uzak tutuyoruz. Projenin hayata geçmesinden büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Destek veren değerli sponsorlarımıza, yanımızda olan öğretmenlerimize ve gönüllü olarak katılan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.