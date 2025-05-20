ABD'de yeni gelişme: Biden’ın yakıt ekonomisi kurallarının yasal yetkiyi aştığı açıklandı

ABD Ulaştırma Bakanlığı, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde yürürlüğe konulan yakıt ekonomisi kurallarının yasal sınırları aştığını açıklamaya hazırlanıyor. Otomobil üreticileri, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy’nin, elektrikli araçların yakıt ekonomisi hesaplamalarından çıkarılmasıyla genel standartların gevşetilebileceğine işaret ettiğini belirtti.

BAKANLIĞIN ELEKTRİKLİ ARAÇ KRİTİĞİ

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, önceki yönetimin elektrikli araçları zorunlu hale getirerek yakıt ekonomisi kurallarını “arka kapıdan” genişlettiğini ve bunun araç fiyatlarını artırdığını söyledi. Bakanlık, bu nedenle “Kurumsal Ortalama Yakıt Ekonomisi Programının Sıfırlanması” başlıklı bir düzenleme taslağını Beyaz Saray’a sundu.

YASAL SÜREÇLER VE SİYASİ TEPKİLER

Geçen yıl Cumhuriyetçi milletvekilleri, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) elektrikli araçları zorunlu kılan kurallarının yasal yetkisini aştığını belirterek karşı çıkmıştı. Temsilciler Meclisi’nde geniş kapsamlı bir vergi reformu tasarısıyla elektrikli araç vergi kredilerinin kaldırılması ve mevcut yakıt verimliliği kurallarının yürürlükten kaldırılması gündemde.

ÇEVRE KURALLARI VE KALİFORNİYA KRİZİ

Çevre Koruma Ajansı’nın, Kaliforniya’nın 2035 yılına kadar sadece benzinli araç satışını yasaklama yetkisini iptal etmeye hazırlandığı belirtiliyor. Senato’da bu yasa tasarısı ele alınırken, büyük otomobil üreticileri kuralın iptali için yoğun lobi çalışması yürütüyor.

EKONOMİK VE ÇEVRESEL ETKİLER

NHTSA, yeni kuralların benzin tüketimini ve emisyonları önemli ölçüde azaltacağını ancak araç fiyatlarında artışa neden olabileceğini ifade etti. Ajans, yakıt tasarrufunun net faydasının milyarlarca dolara ulaşacağını öngörüyor.