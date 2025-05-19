ABD'nin kredi notu düştü: Wall Street ve Çin borsası sarsıldı!

Pazartesi günü Wall Street hisse senedi vadeli işlemleri dolarla birlikte gerilerken, Moody's'in ülkenin kredi notunu düşürmesiyle ABD'nin düzensiz ekonomik politikalarına ilişkin endişeler belirgin şekilde arttı. Bu gelişme piyasalarda tedirginliğe yol açtı.

ÇİN EKONOMİSİ VE ASYA BORSALARINDA GERİLEME

Çin'den gelen ekonomik veriler, ABD'nin gümrük vergilerinin ihracatı olumsuz etkilediğini ancak iç ekonominin de zorlandığını gösterirken, Beyaz Saray'ın ticaret ortaklarına yönelik söylemsel baskısını sürdürmesi Asya borsalarının da düşüş yaşamasına neden oldu.

BESSENT’TEN TİCARET ORTAKLARINA KRİTİK UYARI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Moody's'in not indirimi kararını pazar günü televizyon röportajlarında reddetti. Bessent, ticaret ortaklarını " iyi niyetle " anlaşma teklifinde bulunmazlarsa azami tarifelerle karşı karşıya kalacakları konusunda uyardı. Bu sert uyarı ticaret politikalarında tansiyonu yükseltti.

BORÇ ENDİŞELERİ VERGİ PAKETİYLE BİRLİKTE ARTIYOR

ABD'nin 36 trilyon dolarlık borcuna ilişkin huzursuzluk, Cumhuriyetçilerin kapsamlı bir vergi indirimi paketini geçirmeye yaklaşmasıyla birlikte tırmandı. Uzmanlar, bu vergi indirimlerinin önümüzdeki on yılda yeni borçlar yaratabileceğine işaret ediyor.

GÜMRÜK VERGİLERİ VE POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ BÜYÜMEYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

JPMorgan ekonomisti Michael Feroli, karşılıklı yüzde 10’luk tarifelerin genel olarak aynı kalıp kalmayacağının zamanla ortaya çıkacağını belirtti. Feroli, mevcut tarifelerin GSYİH'nın yüzde 1,2'sine denk gelen bir vergi artışı anlamına geldiğini ve "yüksek tarifelerden kaynaklanan aksaklıkların ötesinde, politika belirsizliğinin de büyümeyi olumsuz etkileyeceğini" vurguladı.

TÜKETİCİ GÜVENİ DÜŞÜYOR, KAZANÇ RAPORLARI YAKINDAN İZLENECEK

Gümrük vergisi savaşı tüketici güvenini zayıflattı. Analistler, önümüzdeki günlerde Home Depot ve Target’in harcama eğilimleriyle ilgili güncellemelerini yakından takip edecek.

ASYA VE AVRUPA PİYASALARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

MSCI Asya-Pasifik endeksi yüzde 0,8, Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 0,7 değer kaybetti. Çin’in önde gelen hisse senetleri CSI300, perakende satışların beklentilerin altında kalmasıyla yüzde 0,4 gerilerken, sanayi üretimindeki yavaşlama beklenenden daha hafif oldu. EuroStoxx 50 vadeli işlemleri yatay seyrederken, FTSE ve DAX vadeli işlemleri düşüş kaydetti.

ABD VADELİ İŞLEMLERİ GERİLEDİ

S&P 500 ve Nasdaq vadeli işlemleri önemli oranda düştü. 10 yıllık Hazine tahvili getirileri 7 baz puan artışla yüzde 4,51’e yükselirken, 30 yıllık tahvil getirileri yüzde 5 seviyesini geçti. Bu gelişmeler Moody’s haberinin ardından piyasalarda yaşanan belirsizliğin devam ettiğine işaret ediyor.

FED’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR

Bu hafta Fed’in birçok yetkilisi konuşma yapacak. New York Fed Başkanı John Williams ve Başkan Yardımcısı Philip Jefferson pazartesi günü açıklamalarda bulunacak. Fed Başkanı Jerome Powell'ın da pazar günü yapacağı konuşma yakından takip edilecek.

MERKEZ BANKALARININ POLİTİKALARI YATIRIMCIYI ŞEKİLLENDİRİYOR

Avustralya Merkez Bankası’nın Salı günü faiz indirimi yapması bekleniyor ancak banka gevşeme konusunda temkinli bir tutum sergiliyor. Daha yüksek faiz getirileri ve ABD ticaret politikasındaki oynaklık, dolarda rahatlama yaratmadı.

ALTIN VE PETROL PİYASALARINDA DALGALANMA

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta yüzde 4 değer kaybettikten sonra toparlanma sinyalleri gösteriyor. Brent ve ABD ham petrolü fiyatları ise OPEC ve İran kaynaklı üretim artışı riskleri nedeniyle geriledi.