Avrupa Birliği düğmeye bastı: Rusya’ya 18. yaptırım paketi yolda!

Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya yönelik 18. yaptırım paketi için hazırlıklara başladı. Yeni paketin, Rusya'dan ithal edilen ham petrole uygulanan tavan fiyatın düşürülmesini de içermesi bekleniyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Berlin’de ABD’li Senatör Lindsey Graham ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Von der Leyen, Graham ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “AB, ham petrol tavan fiyatının düşürülmesi de dahil olmak üzere 18'inci sert yaptırım paketini hazırlıyor. Bu adımlar, ABD'nin aldığı tedbirlerle birlikte atıldığında yaptırımlarımızın ortak etkisini önemli ölçüde artıracak" dedi.

YENİ HEDEF RUSYA’NIN ENERJİ GELİRLERİ

AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın mali kaynaklarını azaltmayı hedefleyen yeni yaptırım paketine dair ayrıntılar paylaşıldı. Paketin, Kuzey Akım boru hattı altyapısı, Rus finans sektörü ve ham petrole uygulanan tavan fiyatın aşağı çekilmesini kapsayacağı bildirildi. Ayrıca, Rusya'nın enerji taşımacılığında kullandığı “gölge filo”ya karşı da ek önlemler alınacağı vurgulandı.

AB, Ukrayna savaşı nedeniyle şimdiye dek Rusya’ya karşı 17 yaptırım paketini yürürlüğe koydu. Bu yaptırımlar; ticaret, finans, enerji, ulaşım, teknoloji, sanayi ve lüks ürünler dahil birçok alanda geniş çaplı kısıtlamaları içeriyor. Özellikle deniz yoluyla taşınan ham petrol ve bazı petrol ürünlerine ithalat yasağı uygulanırken, bazı Rus bankaları uluslararası ödeme sistemi SWIFT’ten çıkarıldı, bazı medya kuruluşlarının ise faaliyetleri askıya alındı.

2 BİNDEN FAZLA KİŞİ VE KURUM YAPTIRIM LİSTESİNDE

AB’nin yaptırım listesinde halihazırda 2 binden fazla kişi ve kurum yer alıyor. AB ülkeleri, 2022’nin sonunda Rusya’dan deniz yoluyla ithal edilen petrole yönelik yasakları ve varil başına 60 dolarlık tavan fiyat uygulamasını devreye almıştı.

Bu uygulamaya göre, Rus petrolü belirlenen tavan fiyatın üzerinde satılırsa G7 ve AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketler bu petrole sigorta, taşıma ve aracılık gibi hizmetleri sunamıyor. Söz konusu hizmetlerin devam edebilmesi için petrolün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.

AB, yeni yaptırım paketinde tavan fiyatın daha da aşağı çekilmesini ve böylece Rusya’nın petrol gelirlerinin ciddi biçimde azaltılmasını amaçlıyor.