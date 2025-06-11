Avrupa Birliği'nden silahlanma hamlesi: Savunma şirketlerine dev kredi!

Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliği (AB) savunma sanayisinin finansmanını güçlendirmek amacıyla hazırlanan kredi planını üç kat artırarak 3 milyar Euro seviyesine çıkardı. Bu kapsamda banka, AB savunma şirketlerine kaynak sağlamak üzere Deutsche Bank ile işbirliği yaptı.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SAVUNMA FİRMALARINA DESTEK

Yapılan açıklamada, Avrupa Yatırım Bankası'nın Deutsche Bank'a 500 milyon Euro tutarında kredi sağlayacağı belirtildi. Bu kaynak, Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunma alanındaki tedarik zincirinde yer alan küçük ve orta ölçekli işletmelere aktarılacak.