Avrupa Birliği'ne yeni rakip: Ortak para birimi yolda!

ECOWAS’ın 50. kuruluş yıl dönümü kapsamında Nijerya’nın başkenti Abuja’da düzenlenen etkinlikte konuşan Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar, topluluğun ekonomik bütünleşmesinde tek para biriminin kritik bir rol oynadığını söyledi.

"EKO" PARA BİRİMİNİN BENİMSENME SÜRECİ SÜRÜYOR

Tuggar, “eko” olarak adlandırılan tek para biriminin kabulünün halen devam eden bir süreç olduğunu, ancak bölgesel ekonomik entegrasyon için büyük önem taşıdığını vurguladı. Yakınsama kriterlerine ulaşmanın öncelikli hedefler arasında olduğunu belirten Tuggar, “Şu an itibarıyla hiçbir ülke bu kriterleri tam anlamıyla yerine getirebilmiş değil. Örneğin, Nijerya bu nedenle makroekonomik reformlara yönelmiş durumda. Bu kriterlere ulaşmak için çalışıyoruz. Bu bir süreçtir, devam ediyor” ifadelerini kullandı.

ORTAK PAZAR VE GÜMRÜK BİRLİĞİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Tuggar, tek para biriminin yanı sıra ECOWAS bölgesinde ortak pazar ve gümrük birliği oluşturulmasına yönelik girişimlerin de devam ettiğini aktardı. Ayrıca, 50. yıl kutlamalarının yalnızca bir yıl dönümü etkinliği olmadığını, aynı zamanda ECOWAS’ın temel ilkelerine bağlılığın yeniden teyit edilmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

"EKO"NUN BENİMSENME SÜRECİ

ECOWAS liderleri 2019 yılında “eko”nun bölgesel para birimi olarak kabulüne karar vermişti. Ancak siyasi ve ekonomik nedenlerle uygulama gecikmiş, 2023 yılındaki ECOWAS Zirvesi’nde “eko”nun benimsenmesi öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

ECOWAS ÜYE ÜLKELERİ

Benin

Burkina Faso

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)

Fildişi Sahili

Gambiya

Gana

Gine

Gine-Bissau

Liberya

Mali

Nijer

Nijerya

Senegal

Sierra Leone

Togo

BRICS AYNI GİRİŞİMDE BULUNMUŞTU

Benzer bir girişim daha önce BRICS ülkeleri tarafından da gündeme getirilmişti. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu bu birlik, küresel ekonomik dengede daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyordu. Ortak para birimi fikri bir süre tartışılsa da, ABD ile yaşanan jeopolitik gerilimler ve ekonomik yaptırımlar nedeniyle bu plandan vazgeçilmişti.