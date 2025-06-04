Avrupa'dan onay geldi: Bir ülke daha Euro'ya geçiyor!

Avrupa Merkez Bankası (AMB), Bulgaristan’ın Euro kullanma kriterlerini karşıladığını ve 1 ocak 2026’dan itibaren Euro Bölgesi'ne dahil olacağını duyurdu. AMB, enflasyon ve merkez bankası mevzuatı başta olmak üzere çeşitli alanlarda yaptığı değerlendirmelerde olumlu görüş belirtti.

KARAR TEMMUZDA KESİNLEŞECEK

Nihai karar temmuz ayı başında yapılacak Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları toplantısında onaylanacak. Siyasi süreç tamamlandığında Bulgaristan Merkez Bankası yetkilileri AMB’nin karar alma organları ve bazı diğer gruplarda gözlemci olarak yer alacak.

Bulgaristan, Euro'ya geçiş için uzun zamandır çalışmalarını sürdürüyordu ancak katılım tarihi bazı nedenlerle ertelenmişti.



