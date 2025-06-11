Avrupa'dan sert küresel ticaret uyarısı: 'Refahımızı korumak istiyorsak...'

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde’ın Pekin ziyaretinde Çin Halk Bankası’nda yaptığı konuşma, AMB’nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Lagarde, konuşmasında 1929 Büyük Buhranı'na yol açan gümrük vergisi savaşlarını hatırlatarak, zorlayıcı ticaret politikalarının mevcut küresel gerilimlere kalıcı bir çözüm sunamayacağını belirtti. Ticaret savaşlarının sona ermesi için tüm ülkelerin karşılıklı taviz vermesi gerekebileceğine dikkat çekti.

KORUMACILIK KÜRESEL REFAHI TEHDİT EDİYOR

Lagarde, küresel korumacılığın ekonomik refahı tehdit ettiğini vurgulayarak, “Eğer refahımızı korumak istiyorsak, jeopolitik farklılıklara rağmen işbirliğine dayalı yolları tercih etmeliyiz. Bu da hem ticaret açığı olan ülkelerin hem de fazlası olanların sorumluluk üstlenmesi anlamına geliyor” dedi.

SÜBVANSİYONLARDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Lagarde, 2014’ten bu yana sübvansiyon kaynaklı müdahalelerin üç kat arttığını hatırlatarak, Çin’in bu konuda tek başına olmadığını, gelişmekte olan birçok ülkenin de benzer politikaları uyguladığını ifade etti.

TEDARİK ZİNCİRİ VE RİSKTEN ARINDIRMA VURGUSU

Küresel ticaretin sürdürülebilirliği açısından stratejik endüstrilerde dışa bağımlılığın azaldığını belirten Lagarde, “Ulusal güvenlik endişeleri ve Kovid-19 salgınında yaşananlar düşünüldüğünde, belli ölçüde riskten arındırma kalıcı hale gelecek” diye konuştu.

KÜRESEL KURALLARA SAYGI ÇAĞRISI

Lagarde, savaş sonrası dönemde ABD ve müttefiklerinin en azından Soğuk Savaş'ı kazanma hedefiyle ortak hareket ettiklerini, bu durumun ticari anlaşmazlıkların çözümünü kolaylaştırdığını kaydetti. Günümüzde ticaret ve tedarik zincirlerinin daha kritik hale geldiğini vurgulayan Lagarde, bu yapıların bozulmasının küresel ekonomi için ciddi riskler taşıdığına işaret etti. Anlaşmazlıkların önüne geçmek için küresel kurallara daha fazla uyulması gerektiğini sözlerine ekledi.