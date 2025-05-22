Avrupa Merkez Bankası'nda faiz indirimi kapıda: Enflasyonla mücadelede sona yaklaşılıyor!

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) Nisan 2025 para politikası toplantı tutanakları, Yönetim Konseyi üyelerinin enflasyonla mücadelede sona yaklaşıldığını değerlendirdiğini ortaya koydu.

AMB Yönetim Konseyi, Frankfurt'ta 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanaklarını yayımladı.

Tutanaklarda, üyelerin Euro Bölgesi'nde enflasyonun neredeyse “yenik” düştüğünü belirttikleri görüldü.

Enflasyonun düşmesinde etkili olan faktörlerin kısa vadede baskın olduğu ifade edilen tutanaklarda, “Üyeler, enflasyonun orta vadede hedefe döneceğine ve enflasyon şokuyla mücadelenin neredeyse sona erdiğine dair güvenlerinin arttığını ifade etmişlerdir” denildi.

Ancak bazı üyeler, küresel ticaret savaşlarının uzun vadede enflasyonu artırabileceği görüşünü paylaştı.

HEDEF ENFLASYON YÜZDE 2

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi'nde mart ayında yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon nisanda da yüzde 2,2 olarak gerçekleşti. Kovid-19 salgını sonrası bozulan tedarik zincirleriyle, 2022 sonbaharında enflasyon geçici olarak yüzde 10’u aşmıştı.

AMB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2 enflasyon hedefi belirlemiş durumda.

AMB, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarının ardından 17 Nisan’da piyasa beklentileri doğrultusunda güvercin tutumunu sürdürdü ve zayıflayan ekonomiye karşı Haziran 2024'ten bu yana yedinci kez faiz indirimi gerçekleştirdi. Üç temel politika faizini 25 baz puan düşürerek mevduat faiz oranını yüzde 2,50'den yüzde 2,25'e çekti.

AMB'nin bir sonraki faiz kararı toplantısı ise 5 Haziran’da yapılacak. Piyasalar, bu toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor.