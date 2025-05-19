Çin'den ABD'ye sert Huawei tepkisi: 'ABD Çin'in çıkarlarına zarar vermekte ısrar ederse...'

Çin Ticaret Bakanlığı, Donald Trump yönetiminin dünyanın farklı bölgelerindeki şirketlere Huawei tarafından geliştirilen yapay zekâ çiplerini kullanmamaları yönünde yaptığı uyarıya sert bir tepki verdi.
Ticaret Bakanlığı, “ABD Cenevre görüşmelerinde varılan mutabakatı baltalıyor” açıklamasında bulundu.
Ayrıca, ABD'ye Çin’e yönelik ayrımcı tutumlarını sonlandırma çağrısında bulunan Bakanlık, “ABD Çin'in çıkarlarına zarar vermekte ısrar ederse Çin haklarını korumak için sağlam adımlar atacaktır” ifadelerini kullandı.