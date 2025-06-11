Donald Trump’tan kritik ticaret açıklaması: 'Çin ile anlaşmamız tamamlandı'

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılan anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. Trump, anlaşmanın son onayının kendisi ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’de olduğunu belirtti.

ÇİN’DEN NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ TEDARİKİ

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin ile anlaşmamız tamamlandı, Başkan Xi ve benim son onayıma tabi. Tüm nadir toprak elementleri, Çin tarafından önceden tedarik edilecek. Aynı şekilde, anlaşıldığı üzere biz de Çin’e üzerinde anlaşılan şeyleri sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

GÜMRÜK VERGİLERİ ÜZERİNE VURGU

Trump ayrıca, "Biz toplamda yüzde 55 gümrük vergisi alıyoruz, Çin ise yüzde 10 alıyor. İlişkilerimiz mükemmel!" diyerek ticari ilişkilerdeki durumu özetledi.



