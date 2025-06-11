Japon ekonomisi alarmda: Bakandan kritik açıklama!

Japonya Ekonomiyi Canlandırma Bakanı Ryosei Akazawa, devlet tahvili faizlerindeki hızlı artışın ülke ekonomisini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı. Artan borçlanma maliyetleri hem kamu maliyesini hem de bireysel ve kurumsal kredileri baskı altına alabilir.



FAİZ ARTIŞLARI BORÇ YÜKÜNÜ AĞIRLAŞTIRABİLİR

MORTGAGE VE KURUMSAL BORÇLAR RİSKTE

PİYASALARDA TEDİRGİNLİK SÜRÜYOR

Akazawa, devlet tahvili getirilerindeki keskin yükselişin, ülkenin devasa borç stokunu daha maliyetli hale getireceğini ifade etti. Faiz artışlarının ekonomi genelinde geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.Akazawa, “Eğer faiz oranları keskin bir şekilde yükselirse, bu durum zaten GSYİH'ye oranla yüksek seviyelerde olan Japonya'nın borç finansman maliyetini artırabilir. Mortgage oranlarında ve kurumsal borçlanma maliyetlerinde artış yoluyla ekonomiye de zarar verebilir” dedi.Uzmanlar, Japonya Merkez Bankası’nın para politikasında olası sıkılaşmaların tahvil piyasasını daha da hareketlendirebileceğini belirtiyor. Hükümet, borçlanma maliyetlerini dengeleyici adımlar konusunda baskı altında kalabilir.