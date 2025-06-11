Japonya Ekonomiyi Canlandırma Bakanı Ryosei Akazawa, devlet tahvili faizlerindeki hızlı artışın ülke ekonomisini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı. Artan borçlanma maliyetleri hem kamu maliyesini hem de bireysel ve kurumsal kredileri baskı altına alabilir.
Japon ekonomisi alarmda: Bakandan kritik açıklama!
Japonya’da devlet tahvili faizlerindeki artış ekonomi yönetimini endişelendiriyor. Hükümet, yükselen faizlerin borçlanma maliyetlerini artırarak piyasalar üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.
11.06.2025 15:30:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Japonya’da devlet tahvili faizlerindeki artış ekonomi yönetimini endişelendiriyor. Hükümet, yükselen faizlerin borçlanma maliyetlerini artırarak piyasalar üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.
Japonya Ekonomiyi Canlandırma Bakanı Ryosei Akazawa, devlet tahvili faizlerindeki hızlı artışın ülke ekonomisini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı. Artan borçlanma maliyetleri hem kamu maliyesini hem de bireysel ve kurumsal kredileri baskı altına alabilir.