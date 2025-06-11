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Japon ekonomisi alarmda: Bakandan kritik açıklama!

Japon ekonomisi alarmda: Bakandan kritik açıklama!

11.06.2025 15:30:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Japon ekonomisi alarmda: Bakandan kritik açıklama!

Japonya’da devlet tahvili faizlerindeki artış ekonomi yönetimini endişelendiriyor. Hükümet, yükselen faizlerin borçlanma maliyetlerini artırarak piyasalar üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Japonya Ekonomiyi Canlandırma Bakanı Ryosei Akazawa, devlet tahvili faizlerindeki hızlı artışın ülke ekonomisini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı. Artan borçlanma maliyetleri hem kamu maliyesini hem de bireysel ve kurumsal kredileri baskı altına alabilir.

FAİZ ARTIŞLARI BORÇ YÜKÜNÜ AĞIRLAŞTIRABİLİR

Akazawa, devlet tahvili getirilerindeki keskin yükselişin, ülkenin devasa borç stokunu daha maliyetli hale getireceğini ifade etti. Faiz artışlarının ekonomi genelinde geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

MORTGAGE VE KURUMSAL BORÇLAR RİSKTE

Akazawa, “Eğer faiz oranları keskin bir şekilde yükselirse, bu durum zaten GSYİH'ye oranla yüksek seviyelerde olan Japonya'nın borç finansman maliyetini artırabilir. Mortgage oranlarında ve kurumsal borçlanma maliyetlerinde artış yoluyla ekonomiye de zarar verebilir” dedi.

PİYASALARDA TEDİRGİNLİK SÜRÜYOR

Uzmanlar, Japonya Merkez Bankası’nın para politikasında olası sıkılaşmaların tahvil piyasasını daha da hareketlendirebileceğini belirtiyor. Hükümet, borçlanma maliyetlerini dengeleyici adımlar konusunda baskı altında kalabilir.

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