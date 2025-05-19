Ticaret gerilimine rağmen Çin ekonomisi ayakta: Toparlanma sürüyor!

Çin'de nisan ayına ilişkin iç ekonomik veriler, ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu karşılıklı gümrük tarifeleriyle tırmanan ticaret geriliminin yarattığı dış etkilere karşın olumlu bir tablo sergiledi.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ocak-Nisan 2024 dönemine ait sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik oranlarına dair güncel verileri paylaştı.

Nisan ayında, perakende satışlar yıllık bazda yüzde 6,1, sanayi üretimi yüzde 5,1 artış gösterirken, sabit sermaye yatırımları yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 oranında yükseldi.

Üretim, tüketim ve yatırımlar, mart ayına göre daha düşük bir tempoda da olsa artışını sürdürerek, küresel ticaret geriliminin yarattığı dış şoklara karşı ekonominin direnç gösterdiğini ortaya koydu.

ÜRETİM VE TÜKETİM BASKILARA RAĞMEN SÜRDÜ

Yıllık geliri 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,77 milyon dolar) üzerinde olan sanayi kuruluşlarının üretim çıktılarının değerlendirildiği sanayi üretimi, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 oranında arttı. Bu oran mart ayında kaydedilen yüzde 7,7'lik artışın gerisinde kalsa da, dış talepteki baskılara rağmen sektörün gücünü koruduğu şeklinde değerlendirildi.

Sanayi üretimindeki artış, ocak ve şubat aylarında yüzde 5,9, martta ise yüzde 7,7 düzeyinde gerçekleşmişti.

Tüketimin temel göstergesi olarak kabul edilen perakende satışlar, marttaki yüzde 5,9'luk yükselişin ardından nisan ayında yüzde 5,1 oranında artış gösterdi.

Perakende satışlar yılın ilk iki ayında yüzde 4, mart ayında ise yüzde 5,9 artmıştı.

Hükümet, dış talebi sınırlayan tarifelere karşılık iç tüketimi artırmaya yönelik politikaların öncelikli olacağını daha önce duyurmuştu.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE GERİLEME DEVAM EDİYOR

Altyapı, inşaat, makine ve ekipman harcamalarını kapsayan sabit sermaye yatırımları yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarken, ilk üç ayda kaydedilen yüzde 4,2’lik artışın biraz altında kaldı.

Ocak-Nisan döneminde altyapı yatırımları yüzde 5,8, imalat sanayi yatırımları ise yüzde 8,8 oranında artış gösterdi.

Gayrimenkul sektöründeki uzun süredir devam eden gerileme nisan ayında da sürdü. İlk çeyrekte yüzde 9,9 azalan gayrimenkul yatırımları, dört aylık dönemde yüzde 10,3 oranında düşüş kaydetti.

Gayrimenkul yatırımları hariç tutulduğunda sabit sermaye yatırımları, aynı dönemde yüzde 8 oranında artış gösterdi.

Kentlerdeki genel işsizlik oranı ise martta yüzde 5,2 iken nisan sonunda yüzde 5,1 seviyesine geriledi.

TİCARETTE TARİFE KRİZİ VE MÜZAKERELER

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da Çin de dahil olmak üzere çeşitli ticaret ortaklarına yönelik ek gümrük tarifeleri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle başlayan tarife gerilimi, ABD'nin Çin’e uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 145’e, Çin’in ise ABD’ye uyguladığı tarifeleri yüzde 125’e kadar çıkarmasıyla tırmanmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere yönelik tarifeleri 90 gün erteleme kararı alırken, Çin'e uygulanan tarifeler ise yürürlüğe girmişti.

Artan gerilimin ardından ABD ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşmeler gerçekleştirmiş ve karşılıklı olarak tarifelerin 90 gün süreyle düşürülmesi kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda, 14 Mayıs itibarıyla ABD, Çin’den ithal edilen mallara uyguladığı gümrük vergisini yüzde 145’ten yüzde 30’a, Çin ise ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125’ten yüzde 10’a indirme kararı almıştı.