Trump etkisi Alman ekonomisini vurdu: Büyüme beklentisi sıfırlandı

Ekonomi profesörlerinden oluşan Almanya Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), geçtiğimiz kasım ayında paylaştığı 2025-2026 dönemine ait büyüme tahminlerini ilkbahar döneminde güncelledi.

Beş kişilik kurul, 2025 yılı için gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme beklentisini yüzde 0,4’ten yüzde 0’a düşürdü. Buna karşın, 2026 tahmini ise yeni açıklanan 500 milyar avroluk mali destek paketiyle sağlanacak fonların inşaat, ekipman yatırımları ve kamu harcamalarına olumlu katkı sağlayacağı öngörüsüyle yüzde 1 olarak belirlendi.

Kurul, ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koymayı planladığı gümrük tarifelerinin, ihracata dayalı Alman ekonomisi üzerinde baskı oluşturacağına dikkat çekti. “Yurtiçindeki zorluklar Almanya'nın ekonomik büyümesini yavaşlatmaya devam etmektedir. Örneğin, aşırı bürokrasi ve uzun onay prosedürleri şirketler için gereksiz yere yüksek maliyetlere neden olmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

SVR ayrıca, ticaret politikasındaki sorunlar, karbon salımını azaltmaya yönelik devam eden çabalar, demografik yaşlanma ve yapay zekanın giderek artan kullanımı gibi etkenlerin Almanya’daki yapısal dönüşümü hızlandıracağını belirtti.

Kurulun raporunda, gümrük vergilerindeki ani ve öngörülemeyen artışların Almanya’nın ihracatında düşüşe yol açabileceği uyarısı yer aldı.

Geçen yıl ortalama yüzde 2,2 olarak kaydedilen enflasyonun, SVR'ye göre 2025’te yüzde 2,1'e, 2026’da ise yüzde 2’ye düşmesi bekleniyor.

Ekonomi Bilirkişi Kurulu Başkanı Monika Schnitzer, “Yakın gelecekte Alman ekonomisi iki faktörden önemli ölçüde etkilenecektir. ABD ticaret politikası ve mali paket” ifadelerini kullandı.

Mart ayında Almanya'da önceki Federal Meclis, altyapı ve iklim projeleri için 500 milyar Euro'luk özel bir fon oluşturulmasına ve savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından muaf tutulmasına yönelik anayasa değişikliğini onaylamıştı.

ALMANYA G7’DE BÜYÜMEYEN TEK EKONOMİ OLDU

Trump’ın gümrük vergisi politikası, küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle endişelere yol açarken, analistler bu yaklaşımı Alman ekonomisi için "özel risk" olarak değerlendiriyor.

Küresel görünümü baskılayan bu politika, üretime dayalı yapısı nedeniyle bölgedeki diğer ülkelere göre daha kırılgan olan Alman ekonomisinin dirençsizliğini artırıyor.

Almanya ekonomisi, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 oranında daraldı. 2023'te de yüzde 0,3 küçülen ekonomi, böylece üst üste iki yıl küçülerek G7 ülkeleri arasında büyüme kaydedemeyen tek ülke konumuna geldi.

Alman hükümeti, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, 2024 yılına ilişkin büyüme beklentisini daha önce açıkladığı yüzde 0,3 seviyesinden, Trump’ın politikalarının ardından artan küresel ticaret gerginliklerini gerekçe göstererek yüzde 0’a çekmişti.

Bu öngörünün gerçekleşmesi halinde, Almanya ekonomisi art arda üçüncü yılı da büyümeden geçirmiş olacak. Öte yandan, ülke ekonomisi 2024’ün ilk çeyreğinde hane halkı harcamaları ve yatırımlar sayesinde yüzde 0,2 oranında büyüyerek resesyona girmekten kurtuldu.