1974 Dünya Kupası’nda neler oldu? Cruyff, Beckenbauer ve unutulmaz final

Dünya Kupası tarihi serimizde heyecan, futbolun yalnızca skorlarla değil; sistemlerle, kimliklerle ve dönem ruhuyla konuşulduğu 1974 Batı Almanya Dünya Kupası ile devam ediyor. Cumhuriyet Podcast’in yeni bölümünde Cumhur Önder Arslan ve Deniz Ülkütekin, Hollanda’nın dünyaya armağan ettiği “Total Futbol” anlayışını, iki Almanya’nın tarihi karşılaşmasını ve Franz Beckenbauer liderliğindeki Batı Almanya’nın unutulmaz şampiyonluğunu anlatıyor.

İşte 1974 Dünya Kupası’nın futbol tarihine kazınan çarpıcı detayları:

YENİ KUPA, YENİ DÖNEM

1970’te Brezilya’nın üçüncü kez şampiyon olmasıyla Jules Rimet Kupası kalıcı olarak Brezilya’ya verilmişti. Bu nedenle 1974 Dünya Kupası, bugün hâlâ kullanılan yeni FIFA Dünya Kupası’nın ilk kez sahneye çıktığı turnuva oldu. Batı Almanya, bu yeni kupayı kaldıran ilk ülke olarak tarihe geçti.

TOTAL FUTBOLUN DOĞUŞU: HOLLANDA SAHNEYE ÇIKIYOR

1974 Dünya Kupası denince akla ilk gelen takımlardan biri, Johan Cruyff liderliğindeki Hollanda’ydı. “Total Futbol” anlayışıyla oyuncuların sahada sürekli yer değiştirdiği, savunmadan hücuma herkesin oyunun parçası olduğu bu sistem, futbolun taktik tarihinde büyük bir kırılma yarattı. Hollanda kupayı kazanamadı ama oyuna bakışı değiştiren takımlardan biri olarak hafızalara kazındı.

İKİ ALMANYA AYNI SAHADA: SİYASETİN GÖLGESİNDEKİ MAÇ

Turnuvanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri, Batı Almanya ile Doğu Almanya arasında oynandı. Soğuk Savaş atmosferinde iki Almanya’nın Dünya Kupası sahasında karşı karşıya gelmesi, maçı yalnızca sportif bir mücadele olmaktan çıkardı. Doğu Almanya, Jürgen Sparwasser’in golüyle Batı Almanya’yı 1-0 mağlup etti ve bu sonuç turnuvanın en unutulmaz sürprizlerinden biri oldu.

DÜNYA KUPASI TARİHİNİN İLK KIRMIZI KARTI

Sarı ve kırmızı kart uygulaması 1970’te başlamıştı; ancak Dünya Kupası tarihinde ilk kırmızı kart 1974’te çıktı. Şili forması giyen Carlos Caszely, Batı Almanya karşılaşmasında kırmızı kart gören ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

CRUYFF’UN ESTETİĞİ, BECKENBAUER’İN DİSİPLİNİ

Finalde iki farklı futbol felsefesi karşı karşıya geldi. Bir tarafta Cruyff’un temsil ettiği yaratıcı, akışkan ve özgür Hollanda; diğer tarafta Beckenbauer’in liderlik ettiği disiplinli, dengeli ve güçlü Batı Almanya vardı. Hollanda henüz topa Batı Almanya dokunmadan penaltı kazandı ve Johan Neeskens’in golüyle öne geçti. Ancak Batı Almanya, Paul Breitner’in penaltısı ve Gerd Müller’in golüyle maçı 2-1 kazandı.

EV SAHİBİ BATI ALMANYA’NIN ŞAMPİYONLUĞU

7 Temmuz 1974’te Münih Olimpiyat Stadı’nda oynanan final, Batı Almanya’nın 2-1’lik zaferiyle sonuçlandı. Böylece Batı Almanya, 1954’ten sonra ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Turnuvanın en unutulmaz mirası ise sadece şampiyonluk değil; Hollanda’nın oyuna kattığı yeni bakış, Beckenbauer’in liderliği ve futbolun modern taktiklere doğru attığı büyük adımdı.