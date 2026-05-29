2026 Dünya Kupası A Grubu’nda ev sahibi Meksika sahneye çıkıyor: Güney Kore, Çekya ve Güney Afrika zorlu grupta

2026 Dünya Kupası’nda A Grubu, turnuvanın ev sahiplerinden Meksika’nın sahneye çıkacağı grup olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. A Grubu’nda Meksika, Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya yer alıyor; grup maçları 11-24 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak.

MEKSİKA İÇİN EV SAHİBİ BASKISI VE AVANTAJI BİR ARADA

Turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Bu eşleşme, 2010 Dünya Kupası’nın açılış maçını da hatırlatıyor; o turnuvada ev sahibi Güney Afrika, Meksika ile 1-1 berabere kalmıştı. 2026’da ise roller değişiyor ve Meksika kendi seyircisi önünde Dünya Kupası yolculuğuna başlıyor.

Meksika açısından bu grup yalnızca sportif bir sınav değil, aynı zamanda büyük bir beklenti testi olacak. Ev sahibi olmanın getirdiği atmosfer, tribün desteği ve turnuva motivasyonu Meksika’yı öne çıkarırken; bu baskıyı sahaya nasıl yansıtacağı grubun kaderini belirleyebilir.

GÜNEY KORE DİSİPLİNLİ OYUNUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

A Grubu’nun en dikkat çeken ekiplerinden biri Güney Kore. Dünya Kupası tecrübesi yüksek olan Asya temsilcisi, temposu, fiziksel dayanıklılığı ve disiplinli oyun yapısıyla grupta dengeleri değiştirebilecek takımlardan biri olarak görülüyor.

Güney Kore, gruptaki ilk maçında Çekya ile karşılaşacak. Bu mücadele, hem iki takımın turnuvaya başlangıcı hem de gruptaki ikincilik yarışının şekillenmesi açısından kritik önem taşıyacak.

ÇEKYA GRUBA AVRUPA DİSİPLİNİ GETİRİYOR

Çekya, A Grubu’nda Avrupa futbolunun disiplinli ve fiziksel yönünü temsil eden takımlardan biri olarak öne çıkıyor. Turnuva geçmişi, savunma dengesi ve mücadele gücüyle Çekya’nın özellikle Güney Kore ve Güney Afrika maçlarında alacağı sonuçlar, gruptaki tabloyu doğrudan etkileyebilir.

Meksika karşısındaki mücadele ise Çekya için grubun en zorlu sınavlarından biri olacak. Ev sahibi karşısında alınacak puan ya da puanlar, Çekya’nın son 32 turu hedefi açısından büyük önem taşıyacak.

GÜNEY AFRİKA YENİDEN SAHNEDE

Güney Afrika, Dünya Kupası sahnesine yeniden güçlü bir hikâyeyle dönüyor. Güney Afrika Teknik Direktörü Hugo Broos, ülke futbolundaki kulüp başarılarının milli takım hazırlıklarına moral katkısı sağladığını belirtti.

Güney Afrika için grubun ilk maçı ayrı bir anlam taşıyor. 2010 Dünya Kupası’nda Meksika ile oynanan açılış maçının ardından, iki takım bu kez 2026 Dünya Kupası’nın açılış sahnesinde yeniden karşı karşıya gelecek. Bu nedenle Meksika-Güney Afrika karşılaşması, yalnızca A Grubu’nun değil, turnuvanın da sembolik maçlarından biri olacak.

A GRUBU’NDA KRİTİK SORULAR

Meksika ev sahibi avantajını sahaya yansıtabilecek mi? Güney Kore turnuva tecrübesiyle grupta fark yaratabilecek mi? Çekya Avrupa futbolunun sert ve dengeli oyununu sonuca çevirebilecek mi? Güney Afrika, 2010’dan sonra yeni bir Dünya Kupası hikâyesi yazabilecek mi?