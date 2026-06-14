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36 yıllık galibiyet hasreti sona erdi: İskoçya, Haiti karşısında hata yapmadı

36 yıllık galibiyet hasreti sona erdi: İskoçya, Haiti karşısında hata yapmadı

14.06.2026 06:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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36 yıllık galibiyet hasreti sona erdi: İskoçya, Haiti karşısında hata yapmadı

İskoçya, Haiti'yi John McGinn'in golüyle mağlup etti ve 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda galibiyet sevinci yaşadı.

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2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında İskoçya ile Haiti karşı karşıya geldi. New England Gillette Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İskoçya, 1-0'lık skorla kazandı.

İskoçya'ya galibiyeti getiren golü 28. dakikada John McGinn kaydetti.

Son Dünya Kupası galibiyetini 1990'da İsveç'e karşı alan İskoçya, 36 yıl sonra tekrar bu sevinci yaşadı.

Bu sonucun ardından İskoçya, 3 puanla grup lideri oldu. Haiti ise ilk maçını puansız geçti.

İskoçya, bir sonraki maçında Fas ile 202 Haziran'da karşılaşacak. Haiti ise aynı gün Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #Haiti #İskoçya #2026 Dünya Kupası

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