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A Milli Takım, Avustralya maçına hazır

A Milli Takım, Avustralya maçına hazır

13.06.2026 03:59:00
Güncellenme:
AA
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A Milli Takım, Avustralya maçına hazır

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yarın Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tamamladı.

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Killarney Park'ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınmayla başlayan idman, top kapma çalışmasıyla sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Avustralya maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Sakatlığı geçen Kenan Yıldız, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da izledi.

Türkiye ile Avustralya arasındaki mücadele 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Vancouver'daki BC Place'te oynanacak.

İlgili Konular: #Avustralya #A Milli Takım #2026 Dünya Kupası

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