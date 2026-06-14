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Abdülkerim Bardakcı'dan Avustralya maçı sonrası dikkat çeken açıklama

Abdülkerim Bardakcı'dan Avustralya maçı sonrası dikkat çeken açıklama

14.06.2026 10:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Abdülkerim Bardakcı'dan Avustralya maçı sonrası dikkat çeken açıklama

A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı, Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçı sonrası konuştu.

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A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı, Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, "Aslında oyun bizim kontrolümüz altındaydı ama kontrataktan bir gol yedik. Aslında buna da çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk ama bunlar var futbolun içinde, yapacak bir şey yok. Biz çok iyi bir takımız, çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacağız ve yolumuza devam edeceğiz Allah'ın izniyle" dedi.

'HERHANGİ BİR ÖZGÜVEN KAYBIMIZ YOK'

Abdülkerim Bardakcı, "Soyunma odasında herhangi bir durum yok. Tabii ki de herkes çok üzgün ama yani bence kötü oynamadık, sadece gol atamadık, böyle söyleyeyim. Herhangi bir özgüven kaybımız yok. Daha yeni dediğim gibi çok iyi bir takımız. İnşallah elimizden geleni yapacağız ve iki maçı da alacağız, devam edeceğiz. Zaten beklediler ve sadece kontraatak oynadılar. Yani yapacak bir şey yok, bunlar futbolun içerisinde var. Daha güçlü kalkacağız ve yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

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