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Kerem Aktürkoğlu ile Avustralya savunması arasındaki boy farkı gündem oldu

Kerem Aktürkoğlu ile Avustralya savunması arasındaki boy farkı gündem oldu

14.06.2026 10:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Kerem Aktürkoğlu ile Avustralya savunması arasındaki boy farkı gündem oldu

A Milli Takımımız'ın 2-0 mağlup olduğu Avustralya maçında Kerem Aktürkoğlu ile rakip savunmacılar arasındaki boy farkı dikkat çekti.

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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

A Milli Takım'ın hücum hattında görev yapan Kerem Aktürkoğlu, Avustralya'nın uzun savunmacıları karşısında zorlu bir mücadele verdi. Karşılaşma sırasında ekranlara yansıyan görüntülerde Kerem ile rakip stoperler arasındaki boy farkı dikkat çekti.

Avustralya'nın savunma hattında görev yapan Circati, Souttar ve Burgess'in boy uzunlukları sırasıyla 190, 198 ve 194 santimetre olarak öne çıktı.

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun karşılaşma sırasında ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 

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DİKKAT ÇEKEN KARE

Özellikle duran toplarda ve hava toplarında yaşanan eşleşmeler, maçın en çok konuşulan ayrıntılarından biri haline geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun Avustralyalı savunmacıların yanında kaldığı görüntüler karşılaşmanın unutulmaz anları arasında yer aldı.

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