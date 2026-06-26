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Almanya'yı devirdi: Ekvador, son 32 biletini kaptı

Almanya'yı devirdi: Ekvador, son 32 biletini kaptı

26.06.2026 01:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Almanya'yı devirdi: Ekvador, son 32 biletini kaptı

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında Ekvador, Almanya'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Ekvador, adını son 32 turuna yazdırdı.

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FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında Ekvador, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi. MetLife Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Ekvador'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Nilson Angulo ve 77. dakikada Gonzalo Plata kaydetti.

ALMANYA SANE İLE ÖNE GEÇTİ

Mücadeleye hızlı başlayan Almanya, 2. dakikada Leroy Sane'nin golüyle öne geçti. İlk 11'de sahaya çıkan Sane, karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

EKVADOR GERİ DÖNDÜ

Ekvador, 9. dakikada Nilson Angulo'nun golüyle skoru eşitledi. Güney Amerika ekibi, 77. dakikada Gonzalo Plata'nın golüyle 2-1 öne geçti ve mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

SON 32 TURUNA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Ekvador puanını 4'e yükselterek son 32 turuna çıktı. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Almanya ise 6 puanda kaldı.

İlgili Konular: #Almanya #Ekvador #2026 Dünya Kupası

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