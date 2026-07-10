Sadio Mane'den Senegal Milli Takımı kararı

Senegal Milli Takımı'nda Sadio Mane dönemi sona eriyor.
L'Equipe'in haberine göre; tecrübeli futbolcu, milli formayı bırakma kararını kamuoyuyla paylaştı.
KARAR CUMA GÜNÜ NETLEŞTİ
Sadio Mane'nin ayrılık kararının, Senegal'in 2026 Dünya Kupası son 16 turunda turnuvaya veda etmesinden birkaç gün sonra netlik kazandığı belirtildi.
Tecrübeli oyuncunun kararını cuma günü duyurduğu aktarıldı.
RESMİ BİLDİRİYLE AÇIKLANDI
Haberde, Sadio Mane'nin milli takımı bırakma kararını Le Quotidien gazetesi tarafından yayımlanan resmi bir bildiri aracılığıyla açıkladığı ifade edildi.
Bu gelişmeyle birlikte Senegal futbolunda önemli bir dönemin kapandığı belirtildi.
SENEGAL DÜNYA KUPASI'NA VEDA ETMİŞTİ
Senegal, 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda turnuvaya veda etmişti.