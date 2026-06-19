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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

19.06.2026 06:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 19 Haziran akşamı ve 20 Haziran'ın erken saatlerinde oynanacak toplam dört maçla devam edecek.

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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı C ve D Grubu'nda cuma akşamı ve cumartesi sabahı oynanacak 4 maçla sürecek.

ABD - AVUSTRALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, D Grubu'nda ABD ile Avustralya, Seattle'daki Lumen Field Stadyumu'nda TSİ 22:00'de karşılaşacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İSKOÇYA - FAS MAÇI SAAT KAÇTA?

C Grubu maçında Fas, Massachusetts'teki Gillette Stadyumu'nda 20 Haziran Cumartesi TSİ 01:00'de İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

BREZİLYA - HAİTİ MAÇI SAAT KAÇTA?

C Grubu'nun bir diğer maçında Brezilya ile Haiti, Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadı'nda 20 Haziran Cumartesi TSİ 03:30'da oynayacak. Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI SAAT KAÇTA?

D Grubu'nun diğer maçında ise Türkiye, Kaliforniya'daki Levi's Stadyumu'nda 20 Haziran Cumartesi TSİ 06:00'da Paraguay ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İlgili Konular: #türkiye #A Milli Takım #2026 Dünya Kupası

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