Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı C ve D Grubu'nda cuma akşamı ve cumartesi sabahı oynanacak 4 maçla sürecek.

ABD - AVUSTRALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, D Grubu'nda ABD ile Avustralya, Seattle'daki Lumen Field Stadyumu'nda TSİ 22:00'de karşılaşacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İSKOÇYA - FAS MAÇI SAAT KAÇTA?

C Grubu maçında Fas, Massachusetts'teki Gillette Stadyumu'nda 20 Haziran Cumartesi TSİ 01:00'de İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

BREZİLYA - HAİTİ MAÇI SAAT KAÇTA?

C Grubu'nun bir diğer maçında Brezilya ile Haiti, Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadı'nda 20 Haziran Cumartesi TSİ 03:30'da oynayacak. Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI SAAT KAÇTA?

D Grubu'nun diğer maçında ise Türkiye, Kaliforniya'daki Levi's Stadyumu'nda 20 Haziran Cumartesi TSİ 06:00'da Paraguay ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.